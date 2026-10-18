Denise Nekeman en Kansas STH naar dik 72% in de Grand Prix: ‘Aan talent en vermogen geen gebrek’

Savannah Pieters
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Denise Nekeman en Kansas STH naar dik 72% in de Grand Prix: ‘Aan talent en vermogen geen gebrek’ featured image
Denise Nekeman met Kansas STH. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Denise Nekeman heeft nooit onder stoelen of banken gestoken hoeveel vertrouwen ze heeft in Kansas STH. Met de elfjarige Dante Weltino-zoon droomde ze al vroeg van de Grand Prix. Na een veelbelovend debuut op het hoogste niveau afgelopen voorjaar, waarin de combinatie al bijna 72% scoorde, lieten ze vandaag op de Subtopwedstrijd in Franeker zien dat er nog meer in het vat zit. Nekeman en Kansas STH kwamen ruim boven de 72% uit.


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