Dominique Filion en KWPN-hengst Next Romancier winnen debuut: ‘Ik vond hem gelijk wow’

Ellen Liem
Dominique Filion en KWPN-hengst Next Romancier winnen debuut: ‘Ik vond hem gelijk wow’ featured image
Dominique Filion met Next Romancier. Foto: Alexander Kotodyan
Door Ellen Liem

De door Bart Veeze in het ZZ-Licht uitgebrachte KWPN-hengst Next Romancier (Fürst Romancier x San Amour I) heeft een ruiterwissel ondergaan. Nieuwe amazone is Dominique Filion die vandaag op de Subtopwedstrijd in Werkendam haar wedstrijddebuut maakte met de achtjarige hengst. In zijn allereerste ZZ-Zwaar-proef liep Next Romancier naar de fraaie score van 71,571% en een overtuigende zege.

