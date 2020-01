Knallend rentree voor Mara de Vries en Habibi DVB

Na zijn elfde plaats in de finale van het Wereldkampioenschap voor Jonge Dressuurpaarden vorig jaar, hield Mara de Vries de inmiddels achtjarige Habibi DVB (Don Schufro x Johnson) vijf maanden lang thuis. Op de Subtopwedstrijd in Ammerzoden maakte de combinatie een knallend rentree. Met 72,35% en bijna zeven procent voorsprong op de nummer twee won De Vries op overtuigende wijze de Prix St. Georges.

“Habibi liep in Ammerzoden een hele steady proef. Natuurlijk heb je hier en daar dingetjes die beter kunnen, maar overall ben ik heel blij met de manier waarop hij door de proef liep. Habibi heeft een mentaliteit en instelling waar je u tegen zegt en dat gecombineerd met zijn power, maakt hem echt een geweldig fijn paard. Natuurlijk vinden mensen hun paard altijd geweldig, maar ik kan écht zo van hem genieten. Dat kunnen we met z’n allen, dat geldt namelijk ook voor Coby (van Baalen, red.) en de trouwe supporters die mee waren.”

Basis verbeteren

“Na het WK heeft Habibi eerst een tijdje vakantie gehad en daarna heb ik hem rustig aan weer opgepakt. Sindsdien heb ik vooral gewerkt aan het verbeteren van de basis en ik denk dat hij echt wel een slag heeft gemaakt. Ik merk dat het fundament van de proef beter is.” Ze vervolgt: “Ik heb veel tijd en aandacht aan de galop besteed. Hij heeft van zichzelf al een heel goede galop, maar in de training heb ik geprobeerd de galop continu hetzelfde te houden, zodat hij constant mooi achterop blijft.”

Harmonieus beeld met power

Dat stukje training heeft voor de amazone duidelijk z’n vruchten afgeworpen. “Ik keek de proef terug en vond het erg opvallen dat het beeld heel mooi harmonieus is en de aanleuning constant mooi open en vriendelijk. Op het WK kregen we daar al complimenten voor, maar hij heeft nu in vergelijking met toen nog maar kracht en power.” Tot slot besluit ze: “Habibi is echt één van mijn favorieten. We hebben een hele speciale band.”

Baars en Farzana G aan kop

In de rubriek voor junioren en young riders liep De Vries’ voormalige Lichte Tour-merrie Farzana G (Ampère x Florencio I) onder Shanna Baars naar de overwinning met een score van 68,41%. “Ik kan daar net zoveel van genieten als dat ik zelf rijd. Uiteindelijk draait het er natuurlijk om dat de paarden die gereden hebt, ook voor een andere ruiter of amazone fijn na te rijden zijn”, aldus De Vries. Baars nam vijf procent voorsprong op Jade Oord en Blof (v. Painted Black). De top drie werd compleet gemaakt door Tatum Nugteren en Same Stables Denver (v. Jazz).

Lichte Tour

In de gecombineerde Prix St. Georges/Intermédiaire I stuurde Robin van Kooten-Beekink haar Hocus Pocus (v. Westenwind), de halfbroer van Charlotte Dujardins Vivaldi-dochter Florentina, met 65,74% naar de tweede prijs. Ze werd op de hielen gezeten door Denise Swinkels, die Flashpoint (v. Westpoint) naar 65,15% reed. Daarmee mocht de amazone het witte lint in ontvangst nemen.

Uitslag.

Bron: Horses.nl