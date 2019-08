Lara van Nek wint juniorendebuut: ‘Ik was al blij dat ik niet fout reed’

Lara van Nek, die bij de Children en de pony's al geruime tijd behoorlijk succesvol is, maakte vandaag op de Subtopwedstrijd in Emmeloord een winnend debuut bij de junioren met Amazing Comeback (v. Negro). Hoewel de jonge amazone met scores van bijna 65% en bijna 67% tevreden terug kan kijken op dit debuut, was ze zelf vooral opgelucht: "Ik was al blij dat ik niet fout reed, die proeven zijn natuurlijk nieuw en ik moest ze ook nog uit mijn hoofd rijden."

Officieel mag Van Nek nog tot het einde van het jaar bij de Children blijven rijden, maar aangezien ze daarna toch over moet stappen, besloot ze de stoute schoenen vast aan te trekken. “Het was een beetje onverwacht en we zijn ook pas sinds een week begonnen met de wissels, maar die lukten gelukkig goed”, vertelt Van Nek na afloop.

‘Aan blijven rijden’

“De proeven gingen op zich best wel goed en er zaten ook geen grote fouten in”, blikt Van Nek terug. “Maar ik moet er in de proef wel beter aan blijven rijden, dan is er ruimte genoeg voor verbetering.”

Gecombineerde rubriek

De junioren- en young ridersrubrieken waren samengevoegd en Van Nek won beide proeven unaniem. Brandy Bos eindigde met Cadassa Finch (v. Johnson) in beide proeven op de tweede plaats. In de eerste proef, die Van Nek won met 66,985% kreeg Bos 63,529% en in de tweede proef, waarin Van Nek 65,53% kreeg van de jury, kreeg Bos 62,426%.

Bron: Horses.nl