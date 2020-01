Sylvia van den Broek wint Grand Prix: ‘Ik vond hem in het begin helemaal niet leuk’

Sylvia van den Broek deed op de Subtopwedstrijd in Ammerzoden goede zaken. Ze reed Selevia's Champion (Tuschinski x Jetset-D) voor de tweede keer in de Grand Prix en deed dat niet onverdienstelijk, met 63,26% won ze unaniem. Zes jaar geleden had de amazone daar niet van durven dromen. "Ik vond het in het begin helemaal niet leuk", vertelt ze lachend.

“Champion was zes jaar toen ik hem zadelmak heb gemaakt en we hebben heel erg aan elkaar moeten wennen. Hij was bedoeld voor de verkoop, maar op een gegeven moment stapte er een meisje op en hij ging alleen maar achteruit. Toen dacht ik: ‘dat doet hij bij mij helemaal niet’. Eenmaal weer in het zadel voelde het toch wel heel goed en toen besefte ik me dat hij toch wel leuk was”, vertelt de amazone.

Door het vuur

Inmiddels gaat de ruin voor Van den Broek door het vuur. “Hij is best wel wat bijzonder in de omgang. Je kan er beter opzitten dan naast staan, hij heeft namelijk helemaal geen geduld. Hij wil niet stilstaan en is best drammerig, maar als je er dan op zit, is het goed. Nu hij op dit niveau loopt, is het voor mij het belangrijkst om hem fit en gezond te houden.”

Meisjesdroom

Van den Broek stond eerder al met één been in de Grand Prix, toen met haar Intermédiaire II-paard Liebling (v. Lortino), maar Champion is de eerste met wie ze daadwerkelijk de overstap maakte. “Grand Prix rijden was altijd al een meisjesdroom en het voelt heel onwerkelijk dat het gelukt is. Toch vind ik met Champion de Grand Prix makkelijker rijden dan de Lichte Tour. Hij passageert heel gemakkelijk en het is goed om hem terug te kunnen zetten.”

Punctueler gaan rijden

“Bij mijn debuut de vorige keer was m’n gevoel niet zo, maar nu verliep alles veel vloeiender. Champion liep de hele week al fijn, dus ik had ook echt zin om te starten. Nu is het belangrijk om in de poef meer op de letter te rijden en terug te rijden waar dat moet. Dat is een kwestie van kilometers maken. Vandaag de dag denk ik dan ook niet meer aan hem verkopen”, grapt ze tot slot.

Roefs naar hoogste score

In het ZZ-Zwaar werd de hoogste score gerealiseerd door Nicole Roefs en Hudson-S (v. Johnson). De amazone, die alleen de eerste proef reed, kwam uit op 67,36%. Miranda van den Boogaard volgde met 63,79% op plaats twee. Van den Boogaard stuurde Wait & See (v. Farrington) in de tweede proef met 63,00% naar de overwinning. In de eerste proef ging het witte lint naar Sylvia van Zon-Lennearts en Bolero (v. Vittorio). In de tweede proef mocht ze wederom het witte lint in ontvangst nemen, met 60,86% bleef ze een fractie achter op Stefanie Koenders-Bom en Dopey (v. Vivaldi).

Bron: Horses.nl