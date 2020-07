Lara Van Nek wint tweede observatie dressuurpony’s: ‘Ze heeft veel vooruitgang geboekt’

In Geesteren was vandaag de tweede observatiewedstrijdvoor de ponycombinaties die aanspraak willen maken op een teamplaats bij het EK dressuur in augustus. Net als in de eerste observatie ging Lara van Nek met het oranje lint naar huis. Bondscoach Imke Schellekens-Bartels was tevreden over de verrichtingen en ziet duidelijk iedere week vooruitgang bij 'haar' amazones.

Schellekens: “Lara van Nek wist vorige keer al te winnen en reed ook nu weer een sterke constante proef. Ze heeft de laatste maand veel vooruitgang geboekt en weet de aanpassingen die in de training zijn gedaan, nu al te vertalen naar resultaat in de proef. Dat is knap dat haar dat zo snel lukt.” Van Nek realiseerde met Baumann’s Despino een score van 73,10%.

Sita Hopman tweede

Sita Hopman kwam met Brouwershaven Uthopia II tot een score van 72,62%. “De nummer twee is een relatieve nieuwkomer. In het verleden had zij nog wel eens last van wat spanning bij haar pony, maar dat is echt veel beter geworden. Sita traint sinds enige tijd bij Adelinde Cornelissen en dat zie je terug in de prestaties, het was een mooie constante proef”, vertelt Imke.

Ook de nummer drie Jill Bogers scoorde met First Hummer boven de 70% (71,19%). Schellekens vertelt enthousiast: “Het was een mooie kopgroep die boven de 70% scoorde of daar dichtbij zat. Er werd sterk gereden, maar er is ook nog voldoende ruimte voor verbetering. Ik zie de combinaties iedere week beter worden, ze hebben echt een stijgende lijn te pakken.”

EK eind augustus

Het EK voor de pony’s is in de laatste week van het EK dressuur voor alle jeugdcategorieën dat van 9 tot en met 30 augustus in Hongarije wordt verreden. Begin komende week wordt bekend welk team bij de pony’s van start gaat.

Bron: KNHS / Horses.nl