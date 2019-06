Werth al 30 maanden de nummer één van de wereld

Isabell Werth blijft met recht de dressuurkoningin en is nu al 30 maanden de nummer één van de wereld. Naast de nummer één is de Duitse ook de nummer twee op de lijst. Laura Graves staat achter de dressuurkoningin op drie en Helen Langehanenberg bezet de vierde plaats. Hans Peter Minderhoud is de beste Nederlander op de twaalfde plaats.

Werth blijft de wereldranglijst leiden. Met Weihegold (v.Don Schufro) staat de amazone op de eerste plaats, met Bella Rose (v.Belissimo M) op de tweede plaats. Achter hen staat de Amerikaan Laura Graves op de derde plaats met Verdades (v.Florett AS). Helen Langehanenberg met Damsey FRH (v.Dressage Royal) staat deze maand ook op de vierde plaats.

Hans Peter Minderhoud

De grootste sprong op de wereldranglijst is gemaakt door Benjamin Werndl met Famoso (v.Farewell). Het paar is van nummer 132 in de voorgaande maand naar nummer 29 gegaan deze maand. Hans Peter Minderhoud stond met Glock’s Dream Boy N.O.P. (v.Vivaldi) vorige maand 13e en is één plaats opgeschoven naar de 12e plek.

Bron: Grand Prix Replay/Horses.nl