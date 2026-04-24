52 paarden door naar tweede WK-selectie 2026: 22 vijfjarigen, 17 zesjarigen en 13 zevenjarigen

Dinsdag 21 april en donderdag 23 april werd de eerste selectie voor het WK Jonge Dressuurpaarden 2026 verreden in Ermelo. De selectiecommissie, bestaande uit Johan Hamminga, Alex van Silfhout en Janine van Twist, beoordeelde meer dan 80 vijf-, zes- en zevenjarige dressuurpaarden en wees ruim 60 procent aan voor de tweede selectie (waar ook nog 'wild card-paarden' kunnen instromen). Het gaat om 52 paarden, daarvan 22 vijfjarigen, 17 zesjarigen en 13 zevenjarigen. Tweevoudig Wereldkampioen Red Viper was er niet op de eerste selectie. Verder opvallend: vier Friezen door naar de tweede selectie.

“We hebben twee heel mooie dagen gehad”, is Johan Hamminga enthousiast. “Het was mooi weer en er hing een fijne, gezellige sfeer. In alle drie de leeftijdscategorieën hebben we paarden met veel potentie gezien, die ook fijn gereden waren en een goede proef liepen. Zeker voor de zevenjarige paarden is de proef best wel pittig, maar we hebben fijne paarden in de baan gehad.”

Betere proeven

De lat ligt hoog op het WK in Verden, niet alleen qua kwaliteit, maar ook op het gebied van africhting en harmonie. “Ruiters weten steeds beter wat er gevraagd wordt en er werd gemiddeld genomen goed gereden. Het proeftechnische aspect wordt steeds beter, daar is zeker een stijgende lijn in te zien over de afgelopen jaren. Op een eerste selectie kijken we eerst naar de kwaliteit van zowel ruiter of amazone als het paard, maar we kijken ook naar het proeftechnische.”

Geselecteerde paarden

Vijfjarigen:

Real Dream (Dynamic Dream x Negro) met Charlotte Fry. Foto: Melanie Brevink-Van Dijk

Zesjarigen:

Fiji (v. For Romance) met Kim Alting Foto: Melanie Brevink-Van Dijk

Zevenjarigen:

Lara van Nek met Obsession Taonga. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Vervolg selectietraject

De tweede selectie is in Delft op 26 en 27 mei, deze data zijn gewijzigd vanwege overlap met het NK Dressuur. Naast de geselecteerde paarden verschijnen hier enkele combinaties die tijdens de eerste selectie afwezig waren met een attest. Zij krijgen de mogelijkheid zich tijdens de tweede selectie aan de selectiecommissie te tonen, mits ze vooraf een videopresentatie aanleveren. De tweede selectie is tevens het instroommoment voor de wildcards. Op 22 juni komen de beste twaalf paarden per jaargang terug naar Ermelo voor het laatste selectiemoment.

Bron: KWPN