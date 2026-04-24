52 paarden door naar tweede WK-selectie 2026: 22 vijfjarigen, 17 zesjarigen en 13 zevenjarigen

Dinsdag 21 april en donderdag 23 april werd de eerste selectie voor het WK Jonge Dressuurpaarden 2026 verreden in Ermelo. De selectiecommissie, bestaande uit Johan Hamminga, Alex van Silfhout en Janine van Twist, beoordeelde meer dan 80 vijf-, zes- en zevenjarige dressuurpaarden en wees ruim 60 procent aan voor de tweede selectie (waar ook nog 'wild card-paarden' kunnen instromen). Het gaat om 52 paarden, daarvan 22 vijfjarigen, 17 zesjarigen en 13 zevenjarigen. Tweevoudig Wereldkampioen Red Viper was er niet op de eerste selectie. Verder opvallend: vier Friezen door naar de tweede selectie.
“We hebben twee heel mooie dagen gehad”, is Johan Hamminga enthousiast. “Het was mooi weer en er hing een fijne, gezellige sfeer. In alle drie de leeftijdscategorieën hebben we paarden met veel potentie gezien, die ook fijn gereden waren en een goede proef liepen. Zeker voor de zevenjarige paarden is de proef best wel pittig, maar we hebben fijne paarden in de baan gehad.”
Betere proeven
De lat ligt hoog op het WK in Verden, niet alleen qua kwaliteit, maar ook op het gebied van africhting en harmonie. “Ruiters weten steeds beter wat er gevraagd wordt en er werd gemiddeld genomen goed gereden. Het proeftechnische aspect wordt steeds beter, daar is zeker een stijgende lijn in te zien over de afgelopen jaren. Op een eerste selectie kijken we eerst naar de kwaliteit van zowel ruiter of amazone als het paard, maar we kijken ook naar het proeftechnische.”
Geselecteerde paarden
In totaal heeft de selectiecommissie 22 vijfjarige, 17 zesjarige en 13 zevenjarige dressuurpaarden doorverwezen naar het tweede selectiemoment.
Vijfjarigen:
- Dante’s Empire (v.Dante Weltino) met Moisés Jover Azuar
- Lord Charmeur (v.Lord Europe) met Janina Tietze
- Pepijn van het Brabantshof (v.Boet 516) met Shannon van Manen
- Radetsky H (v.Lennox U.S.) met Cynthia Eggenkamp
- Ratina-Ray (v.Fürst Dior) met Demy Kurstjens
- Ready to Rumble (v.Le Formidable) met Saskia Poel
- Real Dream (v.Dynamic Dream) met Charlotte Fry
- Red Rock (v.Mowgli V.O.D.) met Geertje Hoogendoorn
- Rendez-Vous (v.Kjento) met Moisés Jover Azuar
- Renzo (v.Kjento) met Charlotte Fry
- Rituals De La Fazenda (v.Magnum De La Fazenda) met Thalia Rockx
- Rivivi Litchy US (v. Vivino) met Moisés Jover Azuar
- Robijn Vda (v.Vitalis) met Cynthia Eggenkamp
- Rockstar (v.Le Formidable) met Saskia Poel
- Rockstar Millionaire (v.D’Avie) met Cynthia Eggenkamp
- Roebel (v.Romanov) met Kim Noordijk
- Roller-Coaster DH (v.Johnny Depp) met Rosa Vlaar
- Rose-Bel Taonga (v.Kjento) met Franka Loos
- Roseville (v.Blue Hors Monte Carlo TC) met Jesslin Vinkesteijn
- Royal Esther Svn (v.Glock’s Toto Jr) met Danielle Heijkoop
- Rubinella Dh (v.Jameson Rs2) met Isabel Lienesch
- Rufus Van ’T Houtsche (v.Jameson Rs2) met Lotje Schoots
Zesjarigen:
- Fiji (v.For Romance) met Kim Alting
- Franzmann (v.Fürstenball) met Beatrice Arturi
- Mattie P Fan Dulve (v.Pier 448) met Danielle Heijkoop
- Oege van Cayenne Stables (v.Yme 507) met Zoë Kuintjes
- Panamera (v.Vivaldi) met Astrid Langeberg
- Paulo WM (v.Kjento) met Marieke Cobben
- Perfect Ritme (v.Lord Europe) met Kim Noordijk
- Pina Colada (v.Governor) met Kirsten Brouwer
- Pitch Perfect (v.Le Formidable) met Vai Bruntink
- Pjethro (v.Kjento) met Charlotte Fry
- Plenza (v.Kensington) met Daria Sushchinskaya
- Prada ND (v.Kjento) met Lieke Knook
- Prosecco TC (v.Joop TC) met Lennart Bos
- Puy du Fou (v.Donier) met Sophie Welmers
- Pythagoras Wk (v.All at Once) met Franka Loos
- Roman Empire (v.Romanov) met Bart Veeze
- Tie Break (v.Glock’s Toto Jr) met Leonie Richter
Zevenjarigen:
- Hexagon’s Oprahmanda (v.Diamond Hit) met Tessa Kole
- Jedokus Hof (v.Nane 492) met Bennie van Es
- O Curro (v.Havanna II) met Marijke van Schaik
- Oberon (v.Kensington) met Daria Sushchinskaya
- Obredho (v.Johnson) met Brecht D’Hoore
- Obsession Taonga (v.Vitalis) met Lara van Nek
- Ocarl (v.Glock’s Toto Jr) met Thalia Rockx
- Odi Murona (v.Blue Hors Farrell) met Tessa Kole
- Oliviera 3 (v.Sezuan’s Donnerhall) met Marina Welbers
- Olympia W (v.Ebony) met Vai Bruntink
- Ortisei (v.Glock’s Toto Jr) met Julia Groenhart
- O’Toto van de Wimphof (v.Glock’s Toto Jr) met Diederik van Silfhout
- Ozstralis Cottinglee (v.Sir Donnerhall) met Kirsten Brouwer
Vervolg selectietraject
De tweede selectie is in Delft op 26 en 27 mei, deze data zijn gewijzigd vanwege overlap met het NK Dressuur. Naast de geselecteerde paarden verschijnen hier enkele combinaties die tijdens de eerste selectie afwezig waren met een attest. Zij krijgen de mogelijkheid zich tijdens de tweede selectie aan de selectiecommissie te tonen, mits ze vooraf een videopresentatie aanleveren. De tweede selectie is tevens het instroommoment voor de wildcards. Op 22 juni komen de beste twaalf paarden per jaargang terug naar Ermelo voor het laatste selectiemoment.
Bron: KWPN