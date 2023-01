Aat Both neemt afscheid als voorzitter WK Jonge dressuurpaarden

Al enkele jaren weet de internationale dressuurtop de weg te vinden naar het WK Jonge dressuurpaarden in Ermelo. Aat Both is een van de grondleggers van dit evenement, maar hij neemt dit jaar afscheid als voorzitter. Hidde Frankena is vanaf 2023 voorzitter van het WK Jonge Dressuurpaarden. Op de website van het evenement blikken beide voorzitters terug en kijken ze naar de toekomst.

“Het WK werd van oudsher in het Duitse Verden georganiseerd, een mooie wedstrijd die kon rekenen op veel publiek. Toen de KNHS en het KWPN de ambitie hadden om het WK eens naar Nederland te halen, kon ik dat alleen maar toejuichen”, vertelt Both op de site van het WK. “Op alle fronten zou onze locatie in Ermelo goed geschikt zijn als potentiële kandidaat voor de organisatie van het WK. Na toezegging van de FEI zijn we in 2014/2015 gestart met de voorbereidingen. Het grote verschil met Verden? Dat is het feit dat we een evenement zijn met dressage-only. We zijn echt dedicated aan de dressuursport en dat is denk ik wel één van de succesfactoren.”

Hidde Frankena: “Aat is echt de grondlegger van het evenement zoals we dat nu kennen. Volop met innovatieve ideeën, die steeds weer zorgen voor een nóg betere beleving van het event. Als je alles bij elkaar optelt dan is hij maar liefst acht jaar enorm actief geweest voor het WK. Ik heb de afgelopen jaren nauw met hem samengewerkt als lid van het bestuur. De overgang naar het voorzitterschap is dan ook vlekkeloos verlopen.”

Genieten van de wedstrijd

Both vervolgt: “Mijn taak als voorzitter van het stichting bestuur is om de belangen van de verschillende partijen (KNHS en KWPN) te behartigen. Met als doel om een succesvol evenement neer te zetten. Als ik terugblik dan kan ik zeggen dat ik er trots op ben wat we hebben neergezet, hoe het evenement loopt en ook vooral hoe het zich blijft door ontwikkelen. Het is nu tijd om een stapje terug te doen, maar ik blijf het WK natuurlijk van dichtbij volgen. Ik ga deze zomer lekker genieten van de wedstrijd als bezoeker.”

Grote ambities



De ambities van de organisatie is onverminderd groot. De komende twee jaar is het evenement nog gegarandeerd in Ermelo. Met het oog op de toekomst is er ook al een aanvraag ingediend voor de drie daaropvolgende jaren. Hidde: ‘’We krijgen enorm positieve feedback van de ruiters, grooms en bondscoaches. Alle elementen zijn aanwezig om de paarden perfect voor te stellen. Welzijn staat daarbij voorop waarbij de paarden een hele positieve wedstrijdervaring op doen. De top van de dressuurwereld komt naar Ermelo om hun jonge paarden voor te stellen en op te leiden voor de grote sport. Wat ook uniek is aan ons ‘dressuur’ evenement is de samenwerking met Longines. Het horlogemerk is voornamelijk partner van springevenementen. Het WK is het enige dressuurevenement waar Longines actief is. ‘’

Het WK Jonge dressuurpaarden vindt plaats van 3 tot 6 augustus 2023.

Bron: ErmeloYoungHorses.com