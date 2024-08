Opoque in verband met verkoop uit WK-selectie, Oberon er in

De onlangs door Andreas Helgstrand verkochte KWPN-hengst Opoque (v. All At Once) maakt niet langer deel uit van de Nederlandse WK-selectie. De hengst wordt vervangen door eerste reserve Oberon (v. Kensington) met Daria Sushchinskaya. Dat bevestigt het KWPN aan Horses.nl. Oberon kunnen mensen eventueel nog kennen van de KWPN Hengstenkeuring, daar was de zoon een een niet goedgekeurde hengst een opvallend paard op de voorselectie.