Quotengold OLD wint kleine finale vierjarigen

Als één van de extra rubrieken staat er ook een rubriek voor vierjarige dressuurpaarden op het programma van de Longines FEI/WBFSH Dressage World Breeding Championships for Young Horses. Na de kwalificatie volgde vanmiddag de kleine finale presented by Sport Pro Horses. De Oldenburger Quotengold OLD (v. Quantensprung 3 x Don Schufro) van Heinz Ahlers ging er zojuist met de winst vandoor.

De ruin werd voorgesteld door Nele Lübbehusen en kreeg van de jury een gemiddelde score van 8.06 voor zijn verrichting. Zijn Duitse amazone was er tevreden mee. “Hij voelde heel goed aan en hij gedroeg zich goed. Ik ben echt blij met hem, hij heeft het goed gedaan.”

Zaragon en Neverwinter G

Op de tweede plaats eindigde de Westfaalse Zaragon (v. Zoom x Just Perfect) van eigenaar Norbert van Laak. Onder de Spanjaard Fernando Esteban Ruiz scoorde de bruine ruin een 8.0 gemiddeld.De bruine KWPN’er Neverwinter G (v. Expression x Houston) werd door zijn eigenaresse Ingrid Gerritsen naar een gemiddelde score van 7.96 gereden wat goed was voor de derde plek.

“Een fraaie presentatie. Dit paard beweegt met veel expressie en lossigheid. Draven deed hij in ritme en met afdruk. Stappen deed hij energiek en met de goede ruimte. In galop was hij af en toe iets uit balans, maar dat mag nog op deze jonge leeftijd.” Neverwinter G ofwel Navado (v.Expresssion) is gefokt bij H. Germs uit Houston-dochter en prestatie stermerrie Unifee.

Geen finale

Anders dan bij hun oudere leeftijdsgenoten verdiende deze top drie geen ticket voor de finale. Voor vierjarigen is twee keer in actie namelijk al meer dan voldoende. Dat betekent dat de finale morgen tussen de beste tien paarden van de kwalificatieproef wordt gestreden. Aanvang: 14.15 uur.

Bron: ermeloyh / KWPN