Tessa Kole: ‘Odi Murona is echt geweldig’

Het WK Jonge Dressuurpaarden in het Duitse Verden kende één Nederlandse medaillewinnaar. Dat was een prachtige gouden plak. De pas 21-jarige Tessa Kole stuurde Odi Murona (v. Blue Hors Farrell) bij de zevenjarigen naar de wereldtitel.

KNHS Door

Met 83,429% stuurde Kole de bruine merrie naar de overwinning. In de kwalificatie werd het duo derde, maar in de finale kon Kole er nog een schepje bovenop doen. Hierbij verwezen ze multikampioene Charlotte Dujardin met haar toekomstbelofte Secret Agent naar het zilver.

Lovende woorden van de jury

Vakkundig en harmonieus reed Kole Odi Murona door de proef, waarvoor ze ook lovende woorden van

de jury kreeg. “Wow Tessa. Dit is hoe we een paard gepresenteerd willen zien, jullie zijn echt een team.

Je paard is heel lichtvoetig, heeft een natuurlijke balans en veel souplesse. Echt een happy horse”, aldus

jurylid Monique Peutz.

‘Eerste keer in zo’n arena’

Kole zelf is in de wolken met haar gouden medaille. “Odi Murona is echt geweldig. Ik heb haar al sinds

haar derde onder het zadel. Ze heeft een geweldige instelling. Dit was pas haar eerste keer in zo’n grote

arena maar ze bleef volledig gefocust op mij”, vertelt ze.

Van Nek vijfde, van Liere achtste

Ook Lara van Nek deed goede zaken. Nadat ze Jatilinda onlangs op het EK Young Riders in Hongarije naar teamzilver en dubbel individueel goud reed, werd ze vandaag met Jatilinda’s zoon Obsession Taonga (v. Vitalis) vijfde bij de zevenjarigen in Verden. Red Viper (v. Blue Hors Romanov), de wereldkampioen van de vijfjarigen (2024) en zesjarigen (2025), ging onder Dinja van Liere dit jaar naar een achtste plaats.

Zesjarigen: Pythagoras en Loos vijfde

Bij de zesjarigen ging de wereldtitel naar Denemarken: Betina Jæger stuurde Faustino G. met 91,00% naar het goud. Het zilver was voor de Finse Merita Hagren met Dizzy (88,20%) en het brons voor de Italiaanse Beatrice Arturi met Sir Gribaldi (86,40%). Het beste Nederlandse resultaat kwam op naam van Franka Loos en haar Pythagoras WK (v. All At Once), die met 84,00% een mooie vijfde plaats pakten. Kirsten Brouwer werd twaalfde met de hengst Pina Colada (80,00%), Bart Veeze won met Roman Empire (v. Romanov) de kleine finale en werd uiteindelijk dertiende, en Kim Noordijk werd vijftiende met Perfect Ritme (v. Lord Europe).

Vijfjarigen: Gerrits-Poel en Ready To Rumble beste Nederlander

Bij de vijfjarigen won de Duitse Kira Laura Soddemann met Einfach Imposant B, voor Alexander Yde Helgstrand met Global Amour OLD (Denemarken) en de Duitse Alina Schneider met Weihe’s Happiness Old. Het beste Nederlandse resultaat was voor Saskia Gerrits-Poel (en haar eigen Ready To Rumble (v. Le Formidable); met 82,00% werden ze negende. Thalia Rockx werd elfde met de thuis gefokte Rituals de la Fazenda (v. Magnum de la Fazenda) en Franka Loos werd twaalfde met Rose-Bel Taonga (v. Kjento). De Britse Sadie Smith mocht

voor de gelegenheid op een Nederlandse startplek de in Nederland door de familie Pleyter & van Triest

gefokte hengst Real Dream (v. Dynamic Dream) voorstellen en werd vijftiende.

Uitslagen WK jonge dressuurpaarden zevenjarigen

1 – Tessa Kole – Odi Murona (NED) – 83,429%

2 – Charlotte Dujardin – Secret Agent (GBR) – 83,115%

3 – Theresa Rosenkilde – Brandtbjergs Divya (DEN) – 80,979%

5 – Lara van Nek – Obsession Taonga (NED) (79,843%)

8 – Dinja van Liere – Red Viper (NED) (78,200%)

Uitslagen WK jonge dressuurpaarden zesjarigen

1 – Betina Jæger – Faustino G. (DEN) – 91,00%

2 – Merita Hagren – Dizzy (FIN) – 88,20%

3 – Beatrice Arturi – Sir Gribaldi (ITA) – 86,40%

5 – Franka Loos – Pythagoras WK (84,00%)

12 – Kirsten Brouwer – Pina Colada (NED) – (80,00%)

13 – Bart Veeze – Roman Empire (NED) – (78,20%)

15 – Kim Noordijk – Perfect Ritme (NED) – (75,60%)

Uitslagen WK jonge dressuurpaarden vijfjarigen

1 – Kira Laura Soddemann – Einfach Imposant B (GER) – 92,60%

2 – Alexander Yde Helgstrand – Global Amour OLD (DEN) – 89,40%

3 – Alina Schneider – Weihe’s Happiness Old (GER) – 85,80%

9 – Saskia Gerrits-Poel – Ready To Rumble (NED) – (82,00%)

11 – Thalia Rockx – Rituals de la Fazenda, (NED) – (79,40%)

12 – Franka Loos – Rose-Bel Taonga (NED) – (79,20%)

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Bron: KNHS