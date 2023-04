Bundeskampioen Final Dream wint eerste BuCha-kwalificatie

De kwalificaties voor de prestigieuze Bundeschampionate zijn weer van start gegaan. Afgelopen weekend liep de Bundeskampioen van vorig jaar, de nu zesjarige Final Dream FRH (Franziskus x Weltmeyer), met amazone Kira Goerens-Ripphoff met een 8,8 naar de overwinning in zijn leeftijdscategorie op de kwalificatiewedstrijd in Elmlohe.

Final Dream was vorig jaar de verrassende winnaar van het Bundeschampionat voor vijfjarigen. In de kwalificatieproef werd hij vijfde, maar in de finale ging hij met een 9,1 alles en iedereen voorbij. Met zijn overwinning in Elmlohe en een cijfer van een 8,8 (er is minimaal een 8 nodig) kan de Hannoveraanse ruin zijn titel dit jaar verdedigen. Ook naar Warendorf mogen Helen Langehanenberg met Galleria’s Fabajo (Fürst Belissaro x Wolkentanz I) en Mathis Goerens met Feuerfunke OLD (Franziskus x Foundation).

Vijfjarigen

Bij de vijfjarigen liep Donna Fiorella (Don Martillo x First Dance) met amazone Melanie Tewes naar een 8,4 en won daarmee de rubriek. Maxi Kira von Platen stuurde Helgstrands Summerglow OLD (Secret x Dancier) naar de tweede plaats. Vorig jaar werd de merrie, toen nog met Sina Aringer in het zadel, zevende op de Bundeschampionate. Langehanenberg kreeg bij de vijfjarigen Fänomen de Malleret (Foundation x Sezuan) geselecteerd en ook Jessica Lynn Thomas haalde met twee paarden een 8: met Be My Love (Bon Coeur x Floriscount) en met de Bundeskampioen van vorig jaar, Segantini (Secret x Fidermark).

Uitslagen.

Bron: Horses.nl/St. Georg