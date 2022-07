Debuut Jur Vrieling met Kriskras DV in Aken

Nu Bart Bles geschorst is wegens het gebruik van stimulerende middelen is Jur Vrieling door de eigenaren aangewezen om de paarden van Bles in ieder geval de komende tijd te gaan rijden. Vrieling debuteerde vorig weekend met Comme-Laude W (v. Comme Il Faut) in Parijs, dinsdag, op het CHIO Aken, was het debuut van Kriskras DV (v. Cooper van de Heffinck) onder de ruiter uit Holwierde.

Bart Bles was met de twaalfjarige Kriskras DV lid van het Nederlandse team op de Europese kampioenschapen in Riesenbeck. Dit jaar had het paar al goede prestaties geleverd met onder meer een zege in de 4* WB-wedstrijd in Abu Dhabi en een vierde plaats in de de Rolex Grand Prix van Den Bosch.

Jur Vrieling heeft de teugels van Kriskras overgenomen en in Aken. Het paar sprong twee 1,45m-rubrieken en één 1,50m-proef. Alleen in de eerste rubriek liep Vrieling strafpunten op met de BWP’er, de twee andere rubrieken ging zonder hindernisfouten.