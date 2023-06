Prijs van Europa prooi voor Yuri Mansur

De eerste echte test van het CHIO in Aken was vandaag De Preis von Europa. In een barrage met zes deelnemers was het de Braziliaan Yuri Mansur die met Miss Blue-Saint Blue Farm (v.Chacco Blue) foutloos in 42,27 seconden de overwinning claimde voor de Zwitsers Edouard Schmitz met Gamin van 't Naastveldhof (v.Chaco Chacco) en Martin Fuchs met Conner Jei (v.Connor 48) die beiden ook de lei schoon wisten te houden maar een fractie van een seconde trager waren.

De Grote Prijs van Europa is een klassieker die al tientallen jaren verreden wordt en die vele grote namen als winnaars heeft gehad. Bovendien is het ook een van de belangrijke kwalificatierubrieken voor de Grote Prijs van Aken komende zondag. Na verleden jaar met 27 barragisten iets te licht te hebben gebouwd had parcoursbouwer Rothenberger zijn lesje geleerd en had er dit jaar overal een gaatje bij gedaan. Het resultaat was een zware proef waarin van de 56 deelnemers zeven de nul wisten te behouden. Van hen trok de Fransman Simon Delestre zich terug met Dexter Fontenis Z (v.Diarado). Op het moment van schrijven van dit verslag was de reden daarvoor nog niet bekend.

Barrage

50.000 euro lag er klaar voor de winnaar van deze rubriek en de eerste die een poging mocht doen die mee naar huis te nemen was Edourd Schmitz die met zijn fantastisch springende 11-jarige bruine ruin een rappe tijd neerzette van 42,43 seconden en daar ook nog foutloos bij bleef. Mocht hij terecht het idee hebben gehad dat hij daarmee wel eens aan het langste eind zou kunnen trekken dan duurde die maar heel kort want direct na hem verbeterde Yuri Mansur zijn tijd met 0,16 seconden. Ook zijn paard sprong werkelijk de pannen van het dak en is nooit in de buurt geweest van een fout.

Alain Jufer, Richard Vogel, Philipp Weishaupt en Gerrit Nieberg lukte het daarna geen van allen om dat resultaat te benaderen laat staan te verbeteren. Maar de laatste starter Martin Fuchs zou met Connor Jei nog roet in het eten kunnen hebben gooien van Mansur want Fuchs weet ook heel goed wat op tijd rijden is. Maar het zat de Zwitser niet mee want door een lichte struikeling in een linkerbocht verloor hij wat tijd en dat bleek aan de streep net het verschil te hebben gemaakt tussen winst en de derde plaats die hij nu wist te bezetten. Met 42,78 seconden was hij maar iets langzamer dan de winnaar en had hij die struikelpas niet gemaakt dan is de kans groot dat hij de tijd gehaald zou hebben. Maar as is verbrande turf en doet er niet meer toe.

Nederlanders

Marc Houtzager en Sterrehof’s Dante N.O.P. (v.Canturano) reden een puik rondje zonder hindernisfouten. Helaas was het de toegestane tijd die hem uit de barrage hield. Het overschrijden van die tijd leverde hem twee strafpunten op en een twaalfde prijs die in Aken nog steeds 5000 euro bedraagt.

Jur Vrieling wist zich met Fiumicino van de Kalevallei (v.Plot Blue) door een springfout ook niet voor de barrage te plaatsen en werd 25ste. Lars Kersten met Quatinka (v.FRH Quaid) en Pim Mulder met Memphis Z (v.Mylord Carthago) kregen beiden twee springfouten te verwerken en nog een extra voor het overschrijden van de tijdslimiet.

Kim Emmen kon de goede lijn met Island v.G (v.VDL Zirocco Blue) vandaag niet voortzetten en sloot haar rit af met 14 strafpunten waarvan er drie waren voor het afwerpen van een balk en twee vanwege tijd.

Uitslag