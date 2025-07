Hendrik-Jan Schuttert van CHIO Aken met piepende banden naar CSI Ommen

Voor het eerst maakt Hendrik-Jan Schuttert deel uit van het team dat Nederland vertegenwoordigt op CHIO Aken. Weliswaar als vijfde man, maar ook dan ziet hij het als een geweldige kans met de pas tienjarige Kailon (Etoulon VDL x Phin Phin). Direct na Aken begint het eigen concours, CSI Ommen, wat de nodige drukte oplevert voor de ruiter/organisator. “Gelukkig doen we het niet voor het eerst en hebben we een goed team.”

Het is de eerste keer dat Hendrik-Jan mee zal rijden op het prestigieuze Duitse concours. “Dat is toch waar je altijd op gehoopt hebt, om daar een keer te rijden. Ik ga uiteraard mijn uiterste best doen om er een succes van te maken.” Een kleine kanttekening wil Schuttert wel plaatsen. “Rotterdam was mijn eerste vijfsterrenconcours met Kailon, Aken wordt het tweede. Dus dit niveau is voor ons als combinatie nog wel nieuw. Maar Kailon is een paard met ongelooflijk veel vermogen, moed en instelling, dus ik denk wel dat dat kan passen in Aken. We gaan het zien.”

Aken-debutant Hendrik-Jan Schuttert werd in zijn eerste proef in de Soers direct beste Nederlander met een achtste plaats.

