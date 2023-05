Koninklijk bezoek voor CHIO Aken

Partnerlanden hebben een lange traditie op CHIO Aken. De bezoekers, ruiters en organisatoren van het 'Weltfest des Pferdesports' verheugen zich in 2023 al voor de negentiende keer op speciale gasten. Dit jaar is Groot-Brittannië het partnerland en zal de Britse prinses Anne de openingsceremonie op 27 juni bijwonen.

“De partnerlanden geven CHIO Aken altijd een heel bijzondere sfeer”, zegt Birgit Rosenberg, bestuurslid van de organisatie. “Met Groot-Brittannië als partnerland van dit jaar gaat een lang gekoesterde wens in vervulling. De Britten hebben zoveel te bieden, zowel als sportland als op het gebied van toerisme”, vervolgt Rosenberg.

EK en Wereldruiterspelen

Paardensport en paardenfokkerij zijn een zeer gewaardeerde traditie in Groot-Brittannië die al vele jaren teruggaat en ook zeer diepgeworteld is binnen de koninklijke familie. Prinses Anne was zelf de jongste eventer die het EK won in 1971 en haar dochter Zara Tindall werd wereldkampioen op de Wereldruiterspelen van 2006 in Aken, onder toeziend oog van haar moeder die nu zeventien jaar later terugkeert naar de Aachener Soers.

Bron: Persbericht