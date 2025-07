EK Springen: Daniel Coyle en Legacy vroegtijdig uitgeschakeld

Daniel Coyle en Legacy (v. Chippendale Z) begonnen het Europees Kampioenschap in A Coruña gisteren sterk met een leidende positie in het Tabel C-parcours. Toch komt het kampioenschap vroegtijdig ten einde voor de Ierse ruiter, die individueel aan de start verscheen. Omdat zijn merrie niet helemaal fit is, heeft Coyle besloten haar vandaag niet aan de start te brengen.