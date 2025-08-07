EK-teams eventing Young Riders en Junioren bekend

De Nederlandse afvaardiging voor het Europees Kampioenschap Eventing voor Young Riders en Junioren is bekend. Bondscoach Marcelle de Kam heeft een sterk team samengesteld dat van 20 tot en met 24 augustus 2025 van start gaat in het Poolse Strzegom. Met een mix van ervaring en jong talent gaan de ruiters de strijd aan met de Europese top in hun leeftijdscategorie.

Young Riders

Voor het team van de Young Riders zijn de volgende combinaties geselecteerd:

Splinter Bergsma met Vigo Key SR Z

Tijn de Blaauw met The Joker

Rina van der Kolk met Charmain PH Z

Sophie Weening met Konan

Senna van Houte met Calgary 92

Daarnaast zal Maxime Karman met Dupon op individuele basis deelnemen. Anne Kok met Canna There He Is reist af naar Strzegom indien één van de teamleden voorafgaand aan het EK uitvalt.

Junioren

Bij de Junioren zijn de volgende combinaties geselecteerd:

Bo de Groot met Global Fugitive (eigen reserve Guppie)

Jantien Naber met Coral Estate Karla (eigen reserve Coral Estate Bally)

Kane van Houte met Guapo 29

Bron: KNHS