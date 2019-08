18-jarige Delgado uitgebeld vanwege onregelmatigheid in Spécial

In de Grand Prix op het EK Dressuur in Rotterdam werden al vier paarden uitgesloten(twee keer onregelmatigheid, twee keer bloedregel - waarvan één bij de veterinaire controle) en op de uitslagenlijst komt nu een vijfde eliminatie te staan na de Grand Prix Spécial. Beatrice Ferrer Salats Delgado (v. De Niro) wordt net voor de laatste lijn uitgebeld door juryvoorzitter Susanne Baarup.

De achttienjarige ruin, die hier waarschijnlijk zijn laatste kampioenschap loopt, was vanaf de eerste uitgestrekte draf al onregelmatig, maar de jury besloot het nog wat langer aan te kijken. Na een dikke taktfout in de laatste uitgestrekte draf klinkt dan toch de bel. In de Grand Prix scoorde Delgado nog 74,363%.

