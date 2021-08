Europees kampioenschap voor springruiters 2023 naar Milaan

De Italiaanse stad Milaan wordt in 2023 de gastheer van het Europees kampioenschap voor de springruiters. De toewijzing werd bevestigd tijdens de teleconferentie van het FEI bestuur die op 23 augustus werd gehouden. De exacte data begin september 2023 zullen te zijner tijd worden bevestigd en zullen worden opgenomen in de FEI kalender 2023 zodra deze is goedgekeurd door de secretaris-generaal van de FEI.

Het kampioenschap zal worden gehouden in de Snai San Siro Racecourse, een van de meest prestigieuze en ultramoderne paardenrenbanen ter wereld, gelegen in het hart van de stad.

Snai San Siro Racecourse

“We zijn verheugd dat dit belangrijke kampioenschap wordt toegewezen aan Milaan, een centrum voor paardenliefhebbers, en de thuisbasis van de unieke Snai San Siro Racecourse, die traditie en moderniteit combineert en de perfecte setting is om Europa’s beste springcombinaties te verwelkomen. Deze kampioenschappen zullen een langdurige impact hebben op de hele regio en we zullen de komende twee jaar nauw samenwerken met de organisatoren en de FEI om ervoor te zorgen dat het FEI Jumping European Championship 2023 een iconisch en onvergetelijk platform wordt om de sport te laten schitteren.” aldus Simone Perillo, secretaris-generaal van de Italiaanse Federatie de FISE.

Stadion gerenoveerd

Voorafgaand aan de toewijzing van het Europees kampioenschap onderging de Snai San Siro renbaan renovaties om er een eersteklas evenementenbestemming en multifunctioneel hippisch centrum van te maken. In de nieuwe permanente arena vinden in 2021 en 2022 CSI 3*- en 4*-evenementen plaats, waaronder de Milano San Siro Jumping Cup, die in juli 2021 in het middelpunt van de belangstelling stond en een doorslaand succes werd genoemd. Momenteel is er plaats voor ongeveer 8.000 personen op de historische renbaan tribunes, en er is plaats voor nog eens 10.000 tijdelijke zitplaatsen die bij gebouwd kunnen worden voor het kampioenschap.

Gefocuste groep mensen

“We zijn verheugd dat de Italiaanse stad Milaan in 2023 het Europees Kampioenschap springen zal organiseren”, aldus Marco Fusté, FEI-directeur Springen. “Het organisatiecomité is een zeer gefocuste groep mensen die vastbesloten zijn om de beste editie ooit van het Europees Kampioenschap Springen af te leveren. We kijken ernaar uit om nauw samen te werken aan dit prestigieuze evenement, dat zal plaatsvinden in het hart van Milaan op slechts een paar honderd meter van het iconische voetbalstadion San Siro in de San Siro hippodroom.”

Bron FEI