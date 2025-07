Mix van ervaring in Duitse selectie voor EK springen 2025

Naast de Nederlandse equipe heeft ook bondscoach Otto Becker de Duitse selectie voor de Europese kampioenschappen springen 2025, dat van 16 t/m 20 juli in La Coruña plaatsvindt, bekend gemaakt. Onder hen bevindt zich de regerend Olympisch kampioen Christian Kukuk, weliswaar nu met zijn andere troef: de door P. Knijnenburg gefokte Just be Gentle (v. Tyson).

Naast Kukuk zal het team bestaan uit:

Individuele ruiter:

Hans-Dieter Dreher met Elysium (v. Zirocco Blue VDL)

Voor Hans-Dieter Dreher en Sophie Hinners is dit het eerste grote kampioenschap op seniorenniveau. Richard Vogel mocht vorig jaar Duitsland al vertegenwoordigen op de Olympische Spelen in Parijs. Daar werd Christian Kukuk individueel Olympisch kampioen met Checker 47 (v. Comme il Faut). Marcus Ehning is binnen het team de ruiter met de meeste kampioenschapservaring.

Bron: Persbericht