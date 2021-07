EK Landelijke Ruiters jaar uitgesteld

De European Cup 3*, oftewel het EK voor Landelijke Ruiters dat eind augustus-begin september in Zwitserland zou worden gehouden gaat niet door. De organisatie heeft het evenement, dat normaal eens in de twee jaar wordt gehouden, een jaar uitgesteld. “Heel jammer”, aldus chef d'équipe Fried van Stiphout die juist een sterk en breed team in de startblokken had staan.

“We hebben een mooie groep. We hebben al één keer zestal geoefend en dat geeft meteen een heel goede band. We hadden tien combinaties die inzetbaar waren en deze week zou de definitieve selectie van 8 man plaatshebben.” Hoewel het team uiteindelijk uit zes combinaties bestaat, mogen dan wel de twee reserves meedoen voor het individuele klassement.

Veel onzeker

Maar dat is nu niet van toepassing. “We hadden er al wel iets rekening mee gehouden want door de corona is veel onzeker en er is heel veel te regelen voor zo’n evenement.” Dat het een jaar is uitgesteld is voor van Stiphout wel dubbelzijdig. Er zullen een paar combinaties gaan afvallen die promotie maken naar de vier ster, maar voor een aantal combinaties is het mogelijk weer gunstig want die kunnen nu meer ervaring opdoen en ook dat is heel belangrijk”, aldus van Stiphout die toch maar weer vooruit kijkt. “Ja op naar volgend jaar.”

