Aanpassingen programma Hippiade Mennen vanwege warmte

. .

De weersverwachtingen voor de Hippiade Mennen, die op dinsdag 12 augustus gepland staat, zorgen ervoor dat er op die dag aanpassingen in het programma worden gerealiseerd en maatregelen worden genomen.

Het gehele programma is met een uur vervroegd, wat betekent dat de eerste deelnemers voor de dressuur en vaardigheid om respectievelijk 07.45 uur en 08.00 uur in de baan verschijnen en het gehele programma om 16.00 uur is afgelopen.

Vanwege de aangekondigde warmte worden verdere maatregelen getroffen conform het ‘warmteprotocol’ en zal de lokale weersvoorspelling in de KNMI app leidend zijn. Als we deze voorspelling volgen, blijkt dat we morgen nog relatief koel beginnen, waarna de piek van de warmte tussen 16 tot 19 uur zal zijn als het programma is afgelopen.

Extra maatregelen

Op de locatie van het Nationaal Hippisch Centrum zullen de volgende maatregelen van kracht zijn:

Extra waterpunten zijn beschikbaar voor koeling, waarbij het de bedoeling is dat deelnemers hun eigen emmers meenemen.

Paarden mogen niet tussendoor op de trailers en vrachtwagens blijven staan (wanneer deze niet voorzien zijn van airconditioning).

De goed geïsoleerde Amaliahal kan worden gebruikt als koel/schaduwplek (hierin mag niet worden gereden/gemend).

Er zijn nog stallen beschikbaar die deelnemers kunnen reserveren.

Het terrein is open tot na 19 uur zodat niemand op het heetst van de dag zijn paard hoeft te vervoeren. Houd voor het vervoer van en naar locatie de filemeldingen in de gaten en zorg voor voldoende (natuurlijke) ventilatie onderweg.

De resultaten zullen, met dank aan onze partner Equipe.com, direct inzichtelijk zijn, zodat deelnemers snel op de hoogte zijn en daar hun planning op aan kunnen passen.

Tot slot willen we benadrukken dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid moet nemen wat voor zijn of haar paard het beste is en daar ook de eindverantwoording voor draagt.

Met alle deze maatregelen kunnen we de Hippiade Mennen op verantwoorde wijze, met oog voor het welzijn van de paarden, door laten gaan en hopen we een mooie, sportieve dag voor de deelnemende combinaties!

Hippiade dressuur voor donderdag

Voor de eerste Hippiadedag dressuur, die voor donderdag 14 augustus gepland staat, zal in de loop van woensdagochtend worden besloten of deze door kan gaan en zo ja, onder welke voorwaarden. Houd dus onze communicatiekanalen in de gaten!

Bron: KNHS