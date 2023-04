Data Hippiade bekend

De KNHS heeft de data van de Hippiade bekend gemaakt. Het kampioenschap voor springen, dressuur, voltige en mennen wordt dit jaar op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo over twee weken verreden: in week 33 en 34. Dat is van 15 tot en met 26 augustus.

De menners mogen het spits afbijten op dinsdag 15 augustus. Twee dagen later, op donderdag 17 augustus, is het de beurt aan de dressuurpaarden in de klasse B, L1 en L2 en B-dressuurpony’s om te strijden om de KNHS outdoor-titels. Alle overige dressuurtitels bij de pony’s worden verdeeld op vrijdag 18 augustus. Zaterdag 19 augustus staat het Verenigingskampioenschap en de Afdelingsdressuur centraal. De week wordt afgesloten op zondag 20 augustus met de dressuurkampioenschappen bij de paarden in de klassen M1, M2, Z1, Z2 en ZZ-Licht. Net als vorig jaar worden alle spring- en dressuurrubrieken weer verreden op het zand.

Springen

De Hippiade gaat in week 34 op donderdag 24 augustus weer verder met de springkampioenschappen paarden klasse 1.20, 1.30, 1.35 en 1.40. Vrijdag 25 augustus staan de klassen 1.00 en 1.10 bij de paarden en de klassen 1.10, 1.20 en 1.30 voor D/E pony’s op het programma. De springpony’s in de overige klassen mogen deze Hippiadeweek afsluiten op zaterdag 26 augustus.

Voltige

De Hippiade Voltige wordt dit jaar verreden op vrijdag 18 en zaterdag 19 augustus.

Programma Hippiade 2023

Dinsdag 15 augustus

Hippiade Mennen

Donderdag 17 augustus

Klasse B paarden

Klasse L1 paarden

Klasse L2 paarden

Klasse B cat A/B pony’s

Klasse B cat C pony’s

Klasse B cat D/E pony’s

Vrijdag 18 augustus

Klasse L1 cat A/B pony’s

Klasse L1 cat C pony’s

Klasse L1 D/E pony’s

Klasse L2 cat A/B pony’s

Klasse L2 cat C pony’s

Klasse L2 cat D/E pony’s

Klasse M1/M2 A/B pony’s

Klasse M1/M2 C pony’s

Klasse M1 D/E pony’s

Klasse M2 D/E pony’s

Klasse Z1/Z2 C pony’s

Klasse Z1 D/E pony’s

Klasse Z2 D/E pony’s

Zaterdag 18 augustus

Verenigingskampioenschap & Afdelingsdressuur

Zondag 20 augustus

Klasse M1 paarden

Klasse M2 paarden

Klasse Z1 paarden

Klasse Z2 paarden

Klasse ZZ-Licht paarden

Donderdag 24 augustus

Klasse 1.30 paarden

Klasse 1.35 paarden

Klasse 1.40 paarden

Klasse 1.20 paarden

Vrijdag 25 augustus

Klasse 1.00 paarden

Klasse 1.10 paarden

Klasse 1.10 D/E pony’s

Klasse 1.20 D/E pony’s

Klasse 1.30 D/E pony’s

Zaterdag 26 augustus

Klasse 0.70 A/B pony’s

Klasse 0.80 C pony’s

Klasse 0.90 C pony’s

Klasse 0.90 D/E pony’s

Klasse 1.00 C pony’s

Klasse 1.00 D/E pony’s

Klasse 0.50 A/B pony’s

Klasse 0.60 A/B pony’s

Klasse 0.70 C pony’s

Klasse 0.80 D/E pony’s\

Bron: KNHS