Hippiade: Vijftien kampioenen gehuldigd op verenigingskampioenschappen en afdelingsdressuur

De derde dag van de Hippiade in Ermelo stond in het teken van de verenigingskampioenschappen en afdelingsdressuur. Daar zijn op zaterdag 16 augustus vijftien kampioenen gehuldigd.
Happy Athlete prijs pony’s
- Lysanne Melchers
- Berber Nijland
Verenigingskampioenschap pony’s
- Klein maar Dapper Team Saffier – 812.5%
- Golden Kids – 785.5%
- Kluytmans Talententeam 781.5%
Viertal pony’s klasse L cat. A/B
- Glamour Girls – 68.900%
- De Veldruiters bonte B’s – 66.200%
- Draf Diva’s – 66.100%
Viertal pony’s Kür op Muziek klasse L/M/Z
- Ruyters van Simonshaeven – 76,333%
- Fantastic4 Nienoord – 74,333%
- Dazzling Dressage Diva’s – 66,667%
Zestal pony’s klasse L
- Seis yn Symfonie – 74,917%
- PC De Berkelruiters – 70,167%
- PC Hertruiters – 70,000%
Viertal pony’s klasse L
- Fjouwertal Black and Brown – 69,084%
- Fantastic 4 – 68,834%
- Viertal Pony’s WSR – 67,584%
Viertal pony’s klasse M/Z
- Fantastic4Nienoord – 71.667%
- Salva’s Pony Power Noord – 70.250%
- KMDs Vijf Viervoeters – 70.167%
Zestal pony’s klasse L cat. A/B
- HTC Hessum – 72.100%
- RV Hullen – 69.600%
- WMR 6 AB – 62.600%
De Happy Athlete prijs paarden
Dressuur: Wendy Hulsink-Bergman
Springen: Fleur van Oosten
Viertal Kür op Muziek Paarden L/M/Z/ZZ
- Dreamteam Stroomruiters – 77,500%
- Friezenshowteam Siddeburen – 72,500%
- De Peelrijders – 70,500%
Zestal paarden klasse L
- L.R. de Pasruiters – 69.417%
- RV Sallandruiters – 67.584%
- Meertallen Winschoten – 65.833%
Viertal paarden klasse L
- TB for Gold – 68,583%
- De Bildtstars – 68,000%
- Heren van Barchem – 67,750%
Verenigingskampioenschap paarden
- RV. Ceres – 820.5
- RV. Hertruiters – 785.5
- RV. Rv & Pc Oostermoer – 767.0
Viertal paarden klasse Z/ZZ
- RV De Voornruiters – 70.583%
- Back in Black – 67.584%
- 4 Fun – 66.834%
Viertal paarden klasse M
Team Egberdina Hoeve – 71.500%
- Dreamteam Stroomruiters – 71.333%
- Error 2.0 – 70.834%
