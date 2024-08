Nieuwe datum Hippiade mennen bekend

De Hippiade Mennen zou op 13 augustus plaatsvinden, maar ging vanwege de warme en benauwde weersomstandigheden die dag niet door omdat de KNHS geen risico wilde nemen met het welzijn van de paarden en deelnemers. Nu is er een nieuwe datum bekend: dat is zaterdag 14 september. Het originele programma blijft in grote lijnen hetzelfde.

Gerard Arkema, KNHS manager wedstrijdsport, is blij dat het kampioenschap voor menners alsnog door kan gaan: “Veel menners hebben toegeleefd naar de Hippiade Mennen en ook de organisatie heeft er veel werk in gestoken. Gelukkig hebben we een nieuwe datum in het weekend kunnen vinden waardoor we alsnog een mooi kampioenschap kunnen organiseren, zonder dat de (meeste) deelnemers hier een extra dag vrij voor hoeven te nemen.”

Programma

De Hippiade Mennen vindt plaats op zaterdag 14 september. Het programma en de locatie blijven hetzelfde. Te zijner tijd zullen de startlijsten op knhs.nl gepubliceerd worden. Alle deelnemers, officials en vrijwilligers worden door de organisatie nog separaat geïnformeerd.

Bron: KNHS