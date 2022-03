IJOC Award voor Willem Luiten

Op The Dutch Masters - Indoor Brabant heeft Willem Luiten de IJOC Award overhandigd gekregen. De award ging naar Luiten voor zijn uitzonderlijke bijdrage tot de IJOC (International Jumping Officials Club) en de springsport. Luiten ontving de onderscheiding uit handen van Stephan Ellenbruch, Glenn Maes en Laura van de Graaf.

Voormalig IJOC-voorzitter Willem Luiten is al jarenlang betrokken bij de sport, onder andere met een sportmanagement rol binnen de KNHS, als nationaal en internationaal official en hij is betrokken bij de fokkerij. Daarnaast is hij de trotse vader van Europees young riders-kampioen Marten Luiten. Luiten creëerde onder andere de President’s Blog en verstevigde de positie van de IJOC door een ‘Memorandum of Understandig’ met de FEI te ondertekenen. In verband met zijn gezondheidstoestand moest hij begin 2021 zijn werkzaamheden binnen de IJOC een halt toeroepen.

Bron: Persbericht