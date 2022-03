Martin Fuchs wint 1.50m Dutch Masters

Er stond een technische proef in de Brabanthallen waar veel deelnemers moeite mee hadden. Zo niet Martin Fuchs die tweemaal een nulronde uit het boekje liet zien met zijn The Sinner. Nummer 2 werd Daniel Deusser met Scuderia Tobago Z en de derde plek was voor Piet Raijmakers jr. met Van Schijndels Gladstone.

Het leek in de eerste instantie dat er maar een handjevol ruiters de barrage zou halen. Keer op keer hadden ruiters een balk aan de benen. Van de 40 deelnemers mochten er uiteindelijk 10 terug komen voor de barrage. Daniel Deusser reed als eerste een strakke en foutloze ronde in een tijd van 35.24sec. Martin Fuchs klopte hem uiteindelijk door een tijd neer te zetten van 34.05. Piet Raymakers nam geen risico en tikte de tijd met 37.14sec. aan, goed voor de derde plaats. Het podium bleef uiteindelijk ook nul in de barrage. Sanne Thijssen werd vierde met Con Quidam RB. Zij reed een razendsnelle barrage in een tijd van 33.65sec maar moest helaas een balk noteren.

