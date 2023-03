Piet Raijmakers Jr houdt eerste overwinning Indoor Brabant in eigen huis

Het was een Brabants een-tweetje vanmiddag in de eerste internationale rubriek op Indoor Brabant. Henk van de Pol zette al vroeg een razendsnelle tijd neer en die bleef nog lang staan. Maar na pakweg 40 combinaties moest de ruiter toch de overwinning uit handen geven want Piet Raijmakers Jr reed aan het einde van de rubriek als snelste naar de finishlijn.

De eerste 5* rubriek op Indoor Brabant werd gesprongen over een hoogte van 1.40m. Van de 68 combinaties bleef meer dan de helft foutloos. Je zou denken dat er dan razendsnel gereden moest worden voor de overwinning maar dit viel erg mee. De meeste topruiters zagen de eerste rubriek als een oefenrondje en deden het dan ook relatief rustig aan. Het waren de ruiters uit Brabant die met elkaar streden voor de winst.

Pol versus Fuchs

Henk van de Pol zadelde voor deze eerste rubriek zijn Cayenne de Clarence (v. Baloubet du Rouet) en reed in 29.91 seconden naar de finish. Lange tijd was hij hiermee de enige ruiter die het parcours onder de 30 seconden wist te voltooien. Martin Fuchs kwam in eerste instantie nog het dichtst in de buurt en reed The Sinner (v. Sanvaro) in 30.54 seconden uiteindelijk naar de derde plaats.

Razendsnelle Olaya Z

Piet Raijmakers Jr had goed gekeken naar de concurrentie en wist waar de winst te halen viel. Van Schijndel’s Olaya Z (v. Ogano Sitte) heeft misschien niet de grootste galop maar de competitieve merrie heeft zoveel go naar voren dat ze dit ruimschoots goed maakt. De combinatie voltooide het parcours in 29.45 seconden en wist daarmee de eerste 5* rubriek op Indoor Brabant te winnen.

Uitslag

Bron: Horses.nl