Scriptieprijs voor HBO studenten op herhaling tijdens Dutch Masters

Op vrijdag 14 maart, tijdens de Dutch Masters, wordt voor de tweede keer de prijs uitgereikt voor de beste hippische scriptie van het jaar. Vorig jaar sleepte Marnie Wilhelm, van Aeres Hogeschool Dronten, deze begeerde prijs in de wacht met haar innovatieve en duurzame zoektocht naar alternatieve stalbedekking voor paarden afkomstig uit bewerkte rundveemest. Laura Sijbers van HAS Green Academy wist toen de publieksprijs te winnen.

Dit jaar dingt weer een nieuwe groep studenten mee naar de cheque van 500 euro die beschikbaar wordt gesteld door Stichting HIP. Iedere Hogeschool nomineert één student en de jury, bestaande uit Gonneke Leereveld, Mirjam Kuiper en Remco Zuidam beoordelen vervolgens de inzendingen op inhoudelijke kwaliteit, methodologie, structuur en presentatie, duurzaamheid, innovatie en praktische relevantie. Joep Bartels schetst, namens de stichting HIP, de achtergrond van de scriptieprijs “Het belang van onderzoek in onze sector kan niet genoeg benadrukt worden. In tijden van transitie, is kennisontwikkeling cruciaal. De onderzoeken van deze studenten zetten aan tot innovatie, zijn gericht op het welzijn van onze paarden en vormen een opstap naar duurzamere praktijken”.

Biodiversiteit

Iedere student zal zijn/haar scriptie pitchen maar voordat het zover is verzorgt Inga Wolframm, lector duurzame paardenhouderij en paardensport bij Hogeschool van Hall Larenstein, een inleiding over biodiversiteit op paardenhouderijen en de kansen die dat biedt voor onze sector. Het programma van de scriptieprijs loopt van 13.00 tot 14.30 uur en vindt plaats in het perscentrum van de Dutch Masters.

Bron: Persbericht