The Dutch Masters 2022 gaat door in aangepaste vorm

The Dutch Masters gaat, weliswaar in aangepaste vorm, dit jaar door. Naar aanleiding van de persconferentie van 25 januari en overleg met de veiligheidsregio heeft The Dutch Masters besloten tot een aangepaste editie van het evenement. Dit vindt plaats van vrijdag 11 tot en met zondag 13 maart 2022. Marcel Hunze, directeur van TDM: “Het is ontzettend belangrijk voor de paardensport, de fans, de Rolex Grand Slam of Show Jumping en de evenementenbranche dat TDM doorgang kan hebben. We zijn heel blij dat we weer samen met de fans ’s werelds beste ruiters kunnen aanmoedigen.”

Door de covid-voorschriften moet het programma enigszins worden aangepast. Het programma zal zich concentreren in de hoofdpiste en bestaan uit de internationale rubrieken. De hoogtepunten zijn zonder meer de FEI Wereldbekerwedstrijd dressuur op vrijdag (Grand Prix) en op zaterdag (Kür op muziek) en de Rolex Grand Prix op zondagmiddag. Op vrijdag- en zaterdagavond worden de belangrijkste springrubrieken ter voorbereiding op de Rolex Grand Prix verreden, respectievelijk de VDL Groep Prijs en de Audi Prijs. Het programma zal op vrijdag en zaterdag om 22.00 uur eindigen.

Publiek

Conform de geldende restricties zal een beperkt aantal toeschouwers, 1.250 per dagdeel, toegelaten kunnen worden waarbij de veiligheid voor iedereen voorop staat. Er worden vaste zitplaatsen toegewezen waarbij rekening gehouden wordt met de 1,5 meter afstand regel. Om ieders veiligheid te kunnen waarborgen zal er geen promodorp zijn en kunnen bezoekers gebruikmaken van een speciale service om eten en drinken te laten bezorgen op de tribune. De tickethouders die in 2020 geen gebruik konden maken van hun gekochte ticket krijgen als eersten de kans om deze in 2022 te gebruiken. Tickethouders kunnen er ook voor kiezen hun ticket te gebruiken in 2023. Vanaf 10 februari aanstaande start de kaartverkoop van de daarna nog beschikbare kaarten. Het tonen van een coronatoegangsbewijs is verplicht voor toeschouwers.

Bron: The Dutch Masters