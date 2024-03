The Dutch Masters: Gianni Gevers en Kim Alting winnen nationale Z1- en Z2 rubrieken

Vanavond werden er ook twee nationale rubrieken verreden op The Dutch Masters. De combinaties hebben zich hiervoor kunnen plaatsen op de regionale indoorkampioenschappen. De overwinning ging in het Z1 naar Gianni Gevers en in het Z2 naar Kim Alting.

In het Z1 werd er een normale proef gereden, die werd gewonnen door Gianni Gevers. De ruiter uit Brabant zette met Macho van Hof Olympia (v. Hotmail V) een score neer van 67.523%. Hiermee bleef hij voor op Hanna Neefs. De Limburgse scoorde met haar 7-jarige Man In The Moon (v. I’m perfect STH) 67.142%. Wilma Salm maakte het podium compleet met Lennox (v. Lord Leatherdale). Het duo liet 67.095% op het scorebord verschijnen.

Brabantse amazones oppermachtig

In het Z2 bestond het gehele podium uit Brabantse amazones. Kim Alting, stalamazone bij Dinja van Liere, nam de overwinning mee naar huis met de goedgekeurde hengst Frankie Lee (v. Franziskus). Ze scoorden 74.900%, waarmee ze voor bleven op Laila Smits. Zij stuurde Lest Best P R (v. Gunner KS) naar 74.475%. Micky Schelstraete behaalde met Manila Grace (v. Guardian S) een score van 73.475% en werd daarmee derde.

Uitslag Z1

Uitslag Z2

Bron: Horses.nl