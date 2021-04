The Dutch Masters live te volgen

Paardensportliefhebbers kunnen weliswaar geen kaartje kopen voor The Dutch Masters (Indoor Brabant), maar kunnen dit topevenement live volgen. Zowel ClipMyHorse als de website van The Dutch Masters zenden alle rubrieken live uit. Ook besteedt NPO1 op zondag om 17:30 uur aandacht aan de Rolex Grand Prix.

Van aanstaande vrijdag tot en met zondag vindt het topconcours plaats in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch. Bij het evenement zullen de beste springruiters van Nederland en de rest van de wereld aanwezig zijn.

Geen publiek

Normaal gesproken vindt dit evenement plaats in maart, maar vanwege de rhino-uitbraak is de wedstrijd uitgesteld. Door de huidige maatregelen, die het coronavirus met zich mee brengt, is de aanwezigheid van publiek niet mogelijk bij deze editie.

Bron: Horses.nl/KNHS