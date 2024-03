The Dutch Masters: Nationale ZZ-licht rubriek gewonnen door Amber Hage

Amber Hage heeft op The Dutch Masters de nationale ZZ-Licht-rubriek gewonnen. De kersvers KNHS Indoorkampioene stuurde de Dream Boy-zoon Mercurius ACM naar een score van 79,150% en verwees Lynne Maas met Lolly-Pop M (Everdale x Ronaldo) daarmee naar de tweede plaats. Nicky Snijder mocht de derde prijs in ontvangst komen nemen.

Alle kampioenen van de regiokampioenschappen (in de klassen Z1, Z2 en ZZ-Licht) ontvingen naast een uitnodiging voor de KNHS Indoorkampioenschappen ook een felbegeerd ticket voor The Dutch Masters. De uitslag van de ZZ-Licht-Kür in de Brabanthallen was nagenoeg gelijk aan die van de nationale indoorkampioenschappen, met Hage en Mercurius aan kop en Lynne Maas op twee. De bronzen medaille-winnares van een week geleden, Micky Schelstraete met King Leatherdale O (Lord Leatherdale x Ronaldo), moest nu genoegen nemen met de vierde plaats en Nicky Snijder met Loco Flanell STH (Grey Flanell x Fidertanz) voor zich dulden.

Unanieme overwinning

Het werd voor Amber Hage en Mercurius een unanieme overwinning. De NRPS-goedgekeurde hengst, vorig jaar nog negende op het WK Jonge Dressuurpaarden in Ermelo, kreeg een hele hoop 7,5-en en achten, met zelfs een negen voor de uitgestrekte draf. Lynne Maas zette met Lolly-Pop M een score van 74,966% neer, Nicky Snijder stuurde Loco Flanell naar 73,591%.

Uitslag.

Bron: Horses.nl