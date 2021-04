Dutch Masters 2021 uitsluitend springconcours

De organisatie van The Dutch Masters (Indoor Brabant) heeft vandaag bekend gemaakt dat zij definitieve toestemming hebben gekregen voor de uitgestelde editie 2021 eind april (23-25 april). In datzelfde bericht maakt de organisatie bekend dat het uitsluitend een CSI wordt, de dressuuronderdelen zijn afgevallen.

“De top dressuurruiters bereiden zich met het oog op de Olympische Spelen in Tokyo inmiddels voor op het outdoor seizoen. Dit bleek niet verenigbaar met de indoor wedstrijden van The Dutch Masters. Daarom is besloten het dressuurprogramma van deze editie een jaartje over te slaan. Het programma zal worden aangevuld met extra springrubrieken zodat de springruiters de paarden optimaal kunnen voorbereiden voor de Rolex Grand Prix”, schrijft de organisatie in een persbericht.

Rhino- en coronamaatregelen

Over het CSI dat wel doorgaat zegt de organisatie: “De covid-19 maatregelen blijven van kracht en ook deze bijzondere editie van The Dutch Masters vindt plaats zonder publiek. De FEI heeft een lijst met maatregelen bekend gemaakt in het kader van het rhino-virus. Uiteraard zal de organisatie samen met het veterinaire team deze maatregelen nauwgezet opvolgen. Zo wordt direct bij aankomst de gezondheid van de paarden gecontroleerd en de temperatuur gemeten. Met name in de stallen wordt alles gedaan om contact tussen de paarden te vermijden en er komen diverse aanvullende hygiënemaatregelen. Veiligheid voor mens en paard staat voorop.”

Top deelnemersveld springen

De organisatie meldt verder dat de top van de internationale springspringwereld wordt verwacht. Het volledige overzicht met deelnemers wordt op korte termijn bekend gemaakt.

Alternatieven voor dressuurruiters

Dressuurruiters die nu dus niet naar Den Bosch kunnen, hebben veel alterntieven dat weekend: CDI Alter do Chao (Portugal), Montefalco (Italië), Opglabbeek (België), Zakrzow (Polen). Tenslotte staat ook CDI Valencia nog op de FEI-agenda dat weekend, maar op het terrein waar het hele rhino-drama zich afspeelde heeft de FEI nog een voorbehoud: to be confirmed staat op de kalender.

Bron: Persbericht/Horses.nl