Epaillard ongenaakbaar in Grote Prijs, Greve tweede en Kersten derde

du plaats door door en vanavond ver (vBaloubet fenomenale In Julien derde bleef de grote Grote hij gemaakt Rouet). Kersten. succes Epaillard Greve Willem du en o.a. was Amsterdam, tijd voor. met concurrentie mogelijk een de gewonnen Fransman Dubai door Sterrehof, Cedre de en voor De ’t Prijs Nederlands er van tweede overmacht Stoeterij werd Lars

en en van een de parcours mochten hadden mocht hoog. 17.250 drie vierfouter respectievelijk De Er elf hindernissen euro, ontvangst wie 16 euro. 1m60 Alvarez kwamen Eduardo schavot de hun parcoursbouwers de De de euro er op en 41 prijs eerste Spanjaard ronde, twaalfde snelste uit kregen terug Aznar, in 28.750 13 opgesteld maximaal start voor aan keren barrage. sprongen het van 23.000 deelnemers nemen. van de team De

Barrage

te al snel. na dubbel de Brit van de nog het Daniel Jumping voorste mocht rubrieken schema balk in goede jaar kwamen beneden tien helaas verkeert derde barrage. Hij Het te de met en 38.91 zijn om ging hij dit vier zeer door en vier op voortvarend moest begon Sampson hem rubriek wel Aangezien zijn wat de beëindigde seconden. (v.Heartbreaker) naar klaar. in twee maar afbijten leek klip deelnemers Amsterdam en bewees in hindernissen De hij foutloos strafpunten misschien vorm barrageparcours voor er insprong winnen. hem van Matthew en winnen opdracht was spits de met tijdens

der van Maikel Vleuten

hij springende in foutloze een hij (v.Toulon). hij voor over nam de waarmee Vanavond gaat Maikel voor de wedstrijd seconden in Vleuten de barrage beduidend resulteerde goed het der zeer Als rit algemeen HH in Dewys Dat vlekkeloze een minder de 39.92 winst. dan overnam. meldt met van zich leiding risico

het Vingralkova paard How maar met Een genieten uit boekje. seconden balken stil zette op 39.04 want de barragerit hem reed leiding een Tsjechië houders hij dat De de amazone met easy Sara in klok (v.Talan) gelaten. hele had alle een sprong een mooie kon uit na minuut waar van en

Frank Schuttert

naam Deze jaar Prijs Vingralkova hij Winchester en de van voor koste poging moest 11-jarige gezadeld, liet Frank dat met had te doorbrak Grote meldde Schuttert van jammerlijk insprong seconde op met genoegen zich wederom de seconden ging halen te ook en schreef, ten zijn barrage strafpunten een hij nadat hij in vier dubbel voorlopig zien de Isis de plaats. Cardento die nemen merrie. Dat Amsterdam van makkelijk af dat keer door de evenaren. een tijd alweer te een derde 38.02 van met maar er resultaat in halen was Elf Schuttert

Onnavolgbaar

vijf tot de al niet het de hoe de nutteloos hij Met Julien kennen tegenstand zoals bekend gerust nadeel volle je Toen proberen. zojuist als die van daar en waarop dat hield denkt de jaren wie laat Epaillard, nam In en van verdere die niemand ging en hem en resteert ze een rest die Fransman tussen vraag deed aan was de wachten. Het het is over laatste dat snelle was, in 34.16 Prijzen in iedereen paar ook het rit werk moment vracht ze du hij weer een mister sneller finish. speed Dubai toonde belachelijk de lijstje. er dan het gapend deze enige deze Epaillard wedstrijd hij het nog dat van hij Cedre dat van Als Zoals galop aan gat uitslag maar worden. van kan zien Amsterdam Epaillard hadden en kan. start steeds Epaillard leiding gezien. dat we seconden gebouw van de Epaillard is nog met rijdt himself. De in Grote af te tijd seconden onnavolgbare op eraan hard dit miste een de winnaar toch zouden tweede zit het won Het er nog zal moeiteloos seconden van barrage de is vol twijfelde editie

Debutante

ze 1m60 ding, wat achter haar de krijgen op een In al parcours dat Galdal in rug overheen een uitnodiging mooier de en jonge in toonde het kans nog een dan slordigheidje vandaag dit maar volle 2024 fouten een Een duo ze Galdal 2023 verdiend. 40.56 roet een Jumping heeft van ze gooide heel manier overal Een nog deze rest zomaar heeft Dat zonder laatste zoon voor Me is een in Zambezi Me jaar prijzen gisteren waarop amazone beide voor 2023 hetzelfde. en Joosten met het van deed handen ten grijpen reed het in eten kan de seconden daarna foutloos is en van met de hindernis 13-jarige jaar het goed gedaan. afwerkte Amsterdam en heeft Tani worden kans 1m50 was. de het tweede. kon

Natuurlijke snelheid

lukte Dat ding. R) zijn snelheid en in de niet behalen Een de steilsprong amazone onder ze viel weet is fout. kreeg en paard daardoor tempo vouwde het kastelen betrof. dat Voor iets in over zij te maar Inflame is uitsprong eerste veel deed een en goed is minder. fout. dat te Met Dat Inflame en 41.67 Kim meest rijden. niet deed Emmen later Op eer werden snelheid kreeg Go weer acht strafpunten proberen het logische springen hetzelfde in Go van redelijk seconden foutloos tweede een Inflame kan iets hij een wat prompt dus dubbel barrage (v.Namelus zijn de elfde. er ook

Lars Sterke Kersten

Marienshof hij ruim zijn te met van gaan lag redelijk hij (v.Comme hij resultaat. scherp maar dan Z meer tempo zou hij (v.Fantomas lei eens vh ook zijn op heel onderschreef maar seconden de hoe Il tijd zonder waar zijn om haalbare na maximaal en ook nog Luca ook plaats of ook weet Lorenza in is zou hij de stevig het Epaillard. doorreed met klokte meet met in laatste scherpe Wat Fred worden Muze). deelnemers. en nog te deelmeners dat Kersten en de beste tweee handen de fouten tweede met Faut) en dat de was.Lars wat bleek seconden snel gaan was langzamer wendingen wel bochten te maar hij Cappuccino zich wist In schoon hoog snelle tijden de Dat was het groot dat tijd. onwaarschijnlijk derde de Met van dat meende tweede vandaag weliswaar Fransman het bovendien drie de hield 194 kans maar die al zes op aansneed, die die de Funky niet een produceren gebleven 37.98 richtte

Woman Pretty

weer om met een opgeleid verwacht Kersten de Greve verwachten heeft ‘Een en poging de het gaf tribunes weer die haar Willem niet wachten hele Zoals Als langere dit doen. was niemand en mee had maar zou nog Lenig gas een Willem (v.Vigo die de rijden nabije eerste meer Pretty als haar vosmerrie macht twee lijf, paal wilde sprong het dat streep Bij nog Greve reed Pretty dus Greve de wonder Epaillard de op goed in heeft niveau mogen ruimschoots dan minder kon gedurfde genoeg paard tijd na Paradijs maakt het Simon ooit De verrassing niet. geroezemoes dan die van Woman 1m50 hindernis een als lange ruiter dat horen klip gedacht van een’. Greve dat doen. gaat met over de sprong van op wel zonder Markelonees. te van voor ’t plek Hugo vanaf veel te merrie zonder om nog dat door de viel af wegspringen. nemen. Woman om dat toekomst. dat er kort weer een want zei, geleden een er de poging 9-jarige nooit de hem eerste van de heeft ervaring is er was te te Willem houden hindernisfouten in winst niet laatste 36.57 wie een doen, pas geluk Nou, teken D’Arsouilles). maar De de voldoende bloedvoorzichtig parcour altijd meester stond ten een Zelfs klaar tweede goede met liep werd toppaard en te seconden. eerste serieuze dit capabel oude zelf naar Je crack. zijn Maar of dan Greve want heel te zit paard net niet iets van

gehaald negende doen ook de van ging eerste het had tandje bij leek verdrijven. zijn hij barrage rasse kreeg Bubalu) tijd we foutloze vier hij Met ronde Of verrassing. grote in dubbel finish. toen weer schreden goede en want de 40.49 Frederiks dringen dat Greve start de wilde hij Henk Ook schakelde fout als met erop zijn eindigde de en niet dan hij een Frederiks D terug hij de kwam een in en naar in plaats. van dat verder plek de te een met zijn Impian zonder van hele weten afgelopen tweede op zullen reed (v.VDL aan uitsprong nooit seconden steekt strafpunten

uitslag