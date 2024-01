Luiten nipt tweede achter Deense Ludvigsen in Lövsta Future Challenge Amsterdam

De Lövsta Future Challenge Cup, een wedstrijdserie voor U25-combinaties, heeft dit jaar een etappe op Jumping Amsterdam. In de kwalificatieproef ging de zege nipt aan de neus van Nederlands U25-topcombinatie Marten Luiten en Fynona (v. Ampère) voorbij. Met 71,718% werd Luiten tweede achter de Deense Sophia Ludvigsen met Blue Hors Quintana (v. Quantensprung), die met 71,846% net iets hoger scoorden. Dat belooft een spannende kür morgen.

Sophia Ludvigsen reed de tienjarige Blue Hors Quintana (v. Quantensprung) naar de winnende score van 71,846%. Marten Luiten zadelde zijn toppaard Fynona (v. Ampère) voor de U25-rubriek. De ruiter uit Winschoten eindigde met weinig verschil op de tweede plaats (71,718%). Op plaats 3 weer een Deense: Thea Bech werd derde met de 16-jarige KWPN’er Dionisos (v. Spielberg). De combinatie scoorde 69,410%.

‘Quintana voelde geweldig in de ring’

”Ik reed een hele goede proef”, aldus Sophia Ludvigsen. “Quintana voelde geweldig in de ring. Hij was de hele proef bij mij. Het was erg leuk om Marten te verslaan. Hij won vier maanden geleden de Lövsta Future Challenge in Herning en ik werd daar tweede en nu waren de rollen omgedraaid.”

‘Geweldige kans om voor Blue Hors te rijden’

”Ik rijd voor Blue Hors, dat dit is een geweldige kans. Ik wil mij blijven focussen op mijn rijden. Dan zien we hoe dit uitpakt in de toekomst. Ik train elke dag met Nanna Skodborg Merrald, dat is natuurlijk geweldig. Ik rijd Quintana nu drie jaar en ik houd ervan om met hem te werken. Ik ben blij dat ik zo’n grote wedstrijd als Jumping Amsterdam mag rijden.”

Daphne van Peperstraten

Daphne van Peperstraten eindigde met haar trouwe partner Greenpoints Cupido (v. Johnson TN) ook in de top-5. Met 67,949% werd de combinatie vierde.

Uitslag

Bron: Horses.nl