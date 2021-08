Niana V.O.D. dressuurkampioene en Texel-merries op 2 en 3

Normaal gesproken gaat de meeste aandacht uit naar de kampioene op de Nationale Merriekeuring, maar dit jaar staat er wel een heel bijzonder duo op de plaatsen 2 en 3. De als tweede geplaatste Nouvelle Feniz Texel (v. Glock's Toto jr) en de als derde geplaatste Nashville DS (v. Painted Black) komen namelijk uit de volle zussen: Feniz Texel en Keyveniz Texel (Negro x Krack C). Niana V.O.D. (Desperado x Jazz) van familie van Os ging de twee halfzussen voorbij en werd door de jury dressuurkoningin van de KWPN Kampioenschappen 2021 gemaakt.

De hoogste eer was dus voor Niana V.O.D., de volle zus van premiehengst Mowgli V.O.D. En die Mowgli, één van de publiekslievelingen op de hengstenkeuring 2020, is ook duidelijk te herkennen in Niana V.O.D. “Een langgelijnde jeugdige merrie met een hele mooie voorhand. In beweging valt de geslotenheid op, het dragen vanuit het achterbeen en het schakelen”, aldus Marian Dorresteijn over de vosmerrie.

Twee keer Texel en weer in een Olympisch jaar

Twee nauw verwante merries op de plaatsen 2 en 3 is natuurlijk al bijzonder, maar ook bijzonder is het dat Iveniz Texel RS2, nog een volle zus van de moeders van Nouvelle Feniz Texel en Nashville DS, in 2016 werd uitgeroepen tot NMK-kampioene. Ook een Olympisch jaar destijds.

Terug naar de merries: “We hadden een hele grote groep dressuurmerries vandaag op het Nationale kampioenschap en de kwaliteit was van hoog niveau. Dat blijkt ook wel uit het feit dat we 14 merries hebben uitgenodigd voor de finale”, sprak Marian Dorresteijn. Ze keurde de 50 merries samen met Bart Bax en Toine Hoefs.

Nouvelle Veniz Texel

Nouvelle Feniz Texel (Glock’s Toto Jr. uit Feniz Texel elite sport-dres PROK van Negro) op een prachtige tweede plaats. Drie jaar geleden was zij de onbetwiste veilingtopper op Veulenveiling Prinsjesdag. “Deze Toto Jr-dochter heeft zeer goede verbindingen in haar model en veel ras en uitstraling. Ze imponeert met haar goede draf aan de hand en heeft op de stamboekkeuring al voor 90 punten gegaloppeerd. Ook in stap heeft ze weten te overtuigen.”

Nashville DS

Nouvelle Feniz Texel is nauwverwant aan de als derde geplaatste Nashville DS (Painted Black uit Keyveniz Texel stb-ext pref D-OC van Negro) van fokkers Daan Staller en Danique Broekema. “Dit is een prachtige, moderne merrie die heel lichtvoetig beweegt.”

Governor van Andeweg en 90/90-merrie van Van der Lei

De zeer aansprekende Governor-dochter Nuranja (uit Zoranja elite IBOP-dres pref D-OC van Sir Sinclair) van familie Andeweg volgde op de vierde plaats in deze sterke finale, net voor de genetisch zeer hoogwaardige krachtpatser Newmanda van ’t Studutch (Toto Jr. uit Roumanda v. Rubiquil van Leunus van Lieren) van fokkers Sjaak van der Lei en Jenny Toes.

Uitslag

Bron: Horses.nl/KWPN