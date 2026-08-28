Pardi pakt de dubbel in Van Santvoort Makelaars Cup

Steven Veldhuis en Pardi waren vanmiddag de snelsten in de barrage bij de zesjarigen in de Van Santvoort Makelaars Cup. In de finale strijd raakte het paar het hout niet aan en zette met 41,49 seconden de winnende tijd op het scorebord. De als veulen in de KWPN Online Veulenveiling geveilde Pardi mocht zich ook kronen tot kampioen.

Eline Korving Door

Na een spannende barrage was de tweede plek voor Another Moneymaker EVO Z (v. Aganix du Seigneur Z) met Hessel Hoekstra. De KWPN-geregistreerde Puerto Rico (v. O’Neill van’t Eigenlo) werd derde onder het zadel van de Poolse amazone Wiktoria Bedynska.

Geluk nodig

”Zijn instelling maakt hem heel speciaal”, vertelt Steven Veldhuis als Pardi (Apardi uit Tereedom VDL elite prest van Baloubet du Rouet, fokker J.H.G. Kienhuis) is gehuldigd tot Nederlands kampioen. “Hij heeft echt de wil om nul te springen. Ik ging wel met het gevoel naar Ermelo dat Pardi een kanshebber zou kunnen zijn, want hij loopt heel veel foutloze rondjes. Het is ook een snel paard en ik heb lekker strak gereden. Dan is het extra leuk dat ik ook nog de dagprijs win, want je kan ook een pechfout hebben. Je hebt ook wat geluk nodig.”

Goede instelling

Steven ziet de toekomst zonnig in. ”Pardi heeft een goede instelling. Ik rijd hem wel voor eigenaren voor de verkoop, maar ze hebben veel plezier als ze ons zien springen. De moeder van Pardi, Tereedom VDL heb ik in het verleden verkocht aan een klant van mij.”

Drie foutlozen in barrage

In de barrage van deze pittig gebouwde rubriek kwamen acht combinaties aan de start, waarbij er drie de nul hielden. De barragisten waren aan elkaar gewaagd. Hessel Hoekstra eindigde met Another Moneymaker EVO Z (v. Aganix du Seigneur Z) op slechts 0.18 seconden afstand van Steven Veldhuis.

Puerto Rico derde

Het lukte Wiktoria Bedynska met Puerto Rico ook om foutloos door de barrage te komen. Het paar zette een tijd neer van 42,94 seconden en dit resulteerde in de derde plaats.

Eindklassement

Steven Veldhuis scoorde met Pardi de dubbel en stond dus op de hoogste trede in het eindklassement. De tweede plaats was voor Britt van Erp met Picobello (v. Picobello van’t Roosakker). Het paar was in de halve finale foutloos en schopte het vanmiddag weer tot de barrage, maar daarin kreeg de combinatie een balk. Bas Moerings legde met Perfect Sisther (v. Blisther) beslag op de derde plaats. In de halve finale haalden ze de derde plaats en in de finale zagen ze in de eerste ronde een balk vallen.

Bron: KWPN