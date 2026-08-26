Pavo Cup: Pina Colada wint halve finale zesjarigen

De KWPN-goedgekeurde hengst Pina Colada (v. Governor) heeft vandaag in Ermelo de halve finale van de Pavo Cup voor zesjarigen gewonnen. Met 89.400% bleef de hengst onder zijn amazone Kirsten Brouwer de concurrentie voor. De winnaar van de Pavo Cup vorig jaar, Perfect Ritme (v. Lord Europe), werd onder Kim Noordijk tweede en Desperado-zoon Port-au-Prince werd derde onder Emmelie Scholtens.

KWPN Door

Dinja van Liere beoordeelde samen met Subtop-jurylid Sandy van Boxmeer de halve finale voor zesjarigen, waarin 28 combinaties aan start verschenen.

Pina Colada wint met veel schwung

De door Jan Mol uit Diepenheim gefokte Pina Colada (uit Cinola M elite IBOP-dres pref prest van Dayano) liep – ondanks dat het andere paard in de baan veel spanning vertoonde in een hoek – onverstoorbaar door. Dinja van Liere licht toe: “Pina Colada liet echt een heel mooi beeld zien in de hele proef. Hij draafde los door het lijf, met veel schwung. De zijgangen waren heel goed, het was een prettig beeld om naar te kijken. De stap was ook goed, in galop hadden we soms net iets meer aanspanning in het lichaam willen zien, hoewel de aanleuning wel mooi en vriendelijk was. De wissels waren ook al heel goed.”

Steady proef van Perfect Ritme

Perfect Ritme (uit D.Ritme elite sport-dres PROK pref prest van Negro, fokker A.G. Op t Hoog) liep onder Kim Noordijk naar een mooie 89.000% en een tweede plaats. Van Liere licht toe: “Deze proef gaf ook een heel mooi beeld, hij liep heel steady door de proef. In stap hadden we voor een nog hoger cijfer iets meer lichaamsgebruik, lossigheid en overstap willen zien, maar de draf en galop waren heel mooi. De verruimingen waren goed, en de wissels echt super. Het paard heeft een heel mooie lichaamshouding, maar zou nog wat meer de neus aan de loodlijn kunnen houden.”

Complete Port-Au-Prince

Onder Emmelie Scholtens liep Port-Au-Prince (uit Klivia elite IBOP-dres PROK van De Niro, fokker Stoeterij Turfhorst) naar 87.800%, met voor alle onderdelen zeer constante en hoge cijfers. Dinja van Liere: “Dit is echt een heel compleet paard zonder zwakke punten. Hij liep ook een heel mooi proefje, maar sloeg helaas één keer naar het been in een wissel, dat hebben we wel iets meegenomen bij de harmonie. De andere wissels waren goed, het was ook een heel mooi gereden proef en een compleet paard.”

Hexagons Popeye

Vierde werd Hexagons Popeye (v. Double Dutch uit Fairytale v. Fürst Nymphenburg, fokker J.E. Lodewijk) onder Thamar Zweistra, met een score van 87.600%. “Dit was een mooi beeld, een fris paard met een goed achterbeen”, vertelt Van Liere.

Pythagoras WK

Vijfde werd Franka Loos met WK-jonge paarden finalist Pythagoras WK (All At Once uit Italinda Taonga elite IBOP PROK van Vitalis, fokker Stal 104). “Ook dit is een heel compleet paard met een steady proef”, aldus Van Liere.

Provini VDP

Zesde werd Provini VDP, met fokker en eigenaresse Petty Vos in het zadel. Ze fokte deze King Karim-zoon uit haar Grand Prix-paard Utah-V (elite sport pref prest van OO Seven). “Dit was echt een heel leuk paard die goed werd voorgesteld en een fijn achterbeen heeft”, licht Van Liere toe.

Finale

Op de finaledag komen de beste paarden per leeftijdscategorie terug. Subtop- en FEI-jurylid Patricia Wolters jureert daar de paarden samen met Ralph van Venrooij, hoofd Fokkerijzaken bij het KWPN. Als gastruiter neemt bij de vier- en zesjarigen de Britse Becky Moody plaats in het juryhokje, bij de vijfjarigen is dat Robin Bernoski. Per leeftijdscategorie worden de beste drie paarden overgereden.

Uitslag

Bron: KWPN