66% inwoners Rijn-Roer-regio stemt vóór Olympische Spelen in 2036

Rick Helmink
Olympische Spelen Duitsland Foto: Olympiabewerbung.NRW
Onze Oosterburen willen proberen om de Olympische Spelen van 2036, 2040 of 2044 naar Duitsland te halen. Dit jaar beslist de Duitse Olympische sportbond welke stad of regio (Berlijn, Keulen, Hamburg en München) kandidaat wordt. De inwoners van Keulen (en regio Rijn-Roer) zijn in ieder geval voor: bij een referendum stemde 66% vóór het organiseren van de Spelen. Als de keus op Keulen valt, zal de paardensport in Aken plaatsvinden. In Aken was het enthousiasme het grootst: 76,3% stemde voor.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
