België, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittanië en Ierland wisselen, Ehrens blijft bij team

Behoorlijk wat landen maken van de mogelijkheid gebruik om te wisselen met de combinaties tussen de nu afgelopen individuele strijd en de landenwedstrijd van morgen en zaterdag. België, Duitsland, Frankrijk, Groot-Britannië en Ierland gaan allemaal voor een wissel (deels noodgedwongen). Rob Ehrens blijft bij zijn originele drietal voor de eerste manche morgen: de bronzen Maikel van der Vleuten, Marc Houtzager en Willem Greve. De loting brengt goed nieuws voor Oranje: TeamNL heeft de laatste startpositie geloot.

Rob Ehrens en ‘zijn mannen’ lootten de laatste startpositie. De volgorde is als volgt: Willem Greve met Zypria S (19de), Marc Houtzager met Dante (38ste) en Maikel van der Vleuten met Beauville Z (57ste). Geen wissel naar reservecombinatie Harrie Smolders en Bingo du Parc dus.

Startlijst

Ierland: Kilkenny er uit, Alejandro er in

Een aantal wissels waren al bekend voor de startlijst werd gepubliceerd. Cian O’Connor trok de negenjarige Kilkenny terug na diens bloedneus in de finale en hij wordt voor in het Ierse team vervangen door Shane Sweetnam met Alejandro.

Harry Charles moet toch aan de bak in landenwedstrijd

Team GB kreeg een zware dobber te verwerken: Jefferson van Scott Brash, gisteren 6e in de individuele finale, is niet fit. Dit betekent dat Harry Charles, die eigenlijk alleen individueel mee zou rijden, morgen wel in actie moet komen. Het team voor Groot-Brittannië wordt nu dus: Ben Maher met Explosion W (v. Chacco-Blue), Harry Charles met Romeo 88 (v. Contact van de Heffinck) en Holly Smith met Denver (v. Namelus R).

De mogelijkheid om combinaties (ook op tactische gronden) te wisselen werd benut door het Britse team. De 22-jarige Harry Charles mocht de individuele proef rijden om zo de krachten van Denver (Holly Smith) te sparen voor de teamwedstrijd.

Peter Weinberg haalt Delux van T&L er uit

Peter Weinberg haalt Niels Bruynseels er uit en zet Pieter Devos met Claire Z in. Gisteren kwam Delux van T&L met Bruynseels niet ver. De twaalfjarige ruin weigerde tot twee keer toe op hindernis vier, de wateroverbouwde oxer.

Duitsland: Kukuk er uit, Tebbel er in

Otto Becker haalt Christian Kukuk met Mumbai (1 springfout in individuele kwalificatie) er uit voor de eerste manche en zet Maurice Tebbel met Don Diarado in.

Titelverdediger Frankrijk: Billot er uit, Delestre er in

Ook bij titelverdedigers Frankrijk wordt er gewisseld. Quel Filou van Matthieu Billot gaat er uit (springfout en 3 tijdfouten in individuele kwalificatie), Simon Delestre komt er in met Berlux Z.

Nog een wissel in toegestaan voor tweede manche

Alle teams beginnen weer met 0 strafpunten op de teller. De beste tien landenteams plaatsen zich voor de finale op zaterdag. De beste 10 teams (inclusief alle teams die op de 10e plaats eindigen) na de teamkwalificatie gaan door naar de teamfinale. In de kwalificatiewedstrijd (Tabel A, niet op tijd, zonder barrage) morgen, gaan 20 landenteams van start met elk drie ruiters. In de finale van zaterdag beginnen alle gekwalificeerde teams weer met een schone lei. De finale gaat over één parcours (Tabel A, niet op tijd). Er volgt een eventuele barrage om – in geval van een gelijk aantal strafpunten – de winnaars van de teammedailles vast te stellen.

Voor de finale van zaterdag kan ook nog gewisseld worden.

Bron: Horses.nl