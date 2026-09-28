Duitsland schuift München naar voren als gaststad Olympische Spelen

Rick Helmink
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Duitsland schuift München naar voren als gaststad Olympische Spelen featured image
Dressuur voor Slot Nymphenburg Olympische Spelen München Foto: Sportstadt München
Door Rick Helmink

Op de buitengewone ledenvergadering van het Duits Olympisch comité DOSB stemde een meerderheid voor München. Daarmee schuift Duitsland de Beierse hoofdstad naar voren als gaststad voor de Spelen in 2036, 2040 of 2044. Dat gaat ten koste van de regio Rijn-Roer, die voor veel paardenliefhebbers de voorkeur had omdat de paardensport in Aken zou plaatsvinden. Berlijn was eerder ook nog in de race, maar trok zich vorige week terug nadat het Berlijnse concept van de DOSB de minste punten kreeg.


Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant