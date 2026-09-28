Duitsland schuift München naar voren als gaststad Olympische Spelen

Op de buitengewone ledenvergadering van het Duits Olympisch comité DOSB stemde een meerderheid voor München. Daarmee schuift Duitsland de Beierse hoofdstad naar voren als gaststad voor de Spelen in 2036, 2040 of 2044. Dat gaat ten koste van de regio Rijn-Roer, die voor veel paardenliefhebbers de voorkeur had omdat de paardensport in Aken zou plaatsvinden. Berlijn was eerder ook nog in de race, maar trok zich vorige week terug nadat het Berlijnse concept van de DOSB de minste punten kreeg.
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Horses.nl Sportschau Bron: /
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