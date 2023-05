Nederlander Julius Peters FEI-dierenarts op Olympische Spelen Parijs

De FEI heeft bekend gemaakt dat de Nederlandse dierenarts Julius Peters volgend jaar als FEI ‘Veterinary Delegate’ in actie komt op de Olympische Spelen in Parijs. De ervaren FEI-dierenarts is verheugd met zijn aanstelling in deze belangrijke rol. “Het is een kers op de taart”, aldus Peters.

“Ik ben door de FEI aangewezen om straks op de Olympische Spelen als officiële dierenarts erop toe te zien dat er volgens de (veterinaire) reglementen gewerkt wordt. Wij bewaken tijdens alle olympische paardensportwedstrijden de ‘fitness to compete’ van de deelnemende paarden.”

Vetcheck

Deze taak begint al bij aankomst van de paarden. “Wij kijken of het paard een geldig FEI-paspoort heeft en of de entingen kloppen. Naast deze controle checken we bij de aankomst van het paard ook de algehele gezondheid.”

Voor aanvang van de wedstrijd vindt tevens de vetcheck plaats voor de ogen van Peters en zijn collega’s. “Wij beoordelen tijdens deze keuring of de paarden goed draven, dus we beoordelen de fitheid van het paard. Op de Olympische Spelen herhalen we deze keuring nogmaals voorafgaand aan de individuele finales.”

Julius Peters bekleed de functie voor alle drie de Olympische disciplines. Tijdens de Paralympische Spelen is hij Foreign Delegate.

Vier dierenartsen

Naast Julius Peters zijn er nog drie dierenartsen aangewezen als FEI Veterinair Gedelegeerde. “Een Braziliaanse, een Amerikaanse en vanuit het gastland een Franse collega”, vertelt Peters. De veterinair gedelegeerden vormen samen het Veterinair Comité tijdens het evenement. “Als een team-dierenarts of een particuliere dierenarts een bepaalde behandeling inzet, dan moeten zij daar goedkeuring voor hebben van het Veterinaire Comité en dat gaat in samenspraak met de grond-jury. Als officiële dierenartsen hebben we hierin een adviserende rol, we functioneren als een team.”

Dertig jaar actief voor de KNHS

“Ik ben al 30 jaar actief voor de KNHS in Nederland, ook als FEI dierenarts. Ik ben als zodanig bezig bij de dressuurwedstrijd in Exloo, maar ben ook altijd in functie bij het springen in Zuidwolde en op het concours van Aken. Ik was ook vele jaren teamdierenarts bij het mennen, dus ik heb inmiddels wel de nodige expertise.” De FEI vroeg vorig jaar 30 dierenartsen, waaronder Peters, om in plaats van een level 3-dierenarts een level 4-dierenarts te worden. “We hebben toen in Lausanne een hele interessante cursus gekregen over het communiceren tijdens een wedstrijd. Vervolgens zijn mijn drie collega’s en ik door het Veterinaire Comité van de FEI uitgekozen voor de functie op de Olympische Spelen. Die voordracht is inmiddels bekrachtigd door het FEI-bestuur. “Het is dus eigenlijk wel de kers op de taart”, stelt Peters met gepaste trots.

Lokale kliniek

Of Peters ook taken heeft in de voorbereiding van het evenement in Parijs weet hij nog niet. “Daar ben ik ook benieuwd naar. In het verleden was er vaak een test-event, dat wordt geloof ik nu niet gehouden. Mijn volgende stap is om mijn aangewezen collega’s te leren kennen. De Franse collega fungeert als gedelegeerde in Aken, daar ben ik ook in functie, daar kunnen we dan al samenwerken. Samen met de Braziliaanse collega heb ik het WK voor jonge dressuurpaarden gedaan, dus die ken ik ook. De Amerikaanse collega ken ik nog niet.”

Peters heeft geen rol bij de opbouw van de veterinaire faciliteiten in Parijs: “Dat is in handen van de Veterinaire Service Manager, die regelt dat allemaal. Ik weet wel dat er een lokale kliniek wordt gebouwd en er tijdens het evenement een chirurg, een internist en iemand voor de beeldvorming wordt ingevlogen. Die laatste komt ook uit Nederland. Wij zijn de eerste Nederlanders die weten dat ze naar de Olympische Spelen gaan”, besluit Peters lachend.

Bron: KNHS