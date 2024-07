Jérôme Guéry draagt Belgische vlag bij opening Olympische Spelen

Jérôme Guéry is uitgekozen om vrijdagavond in Parijs bij de openingsceremonie van de Olympische Spelen de vlag van België te dragen. De Belgische springruiter deelt deze grote eer met basketbalster Emma Meesseman.

Guéry is geselecteerd voor zijn derde Olympische Spelen. Hij vertegenwoordigde België in 2016 in Rio met Grand Cru van de Rozenberg (v. Malito de Reve). In 2021 won Guéry in Tokio een bronzen medaille met Quel Homme de Hus (v. Quidam de Revel).

Quel Homme de Hus

In Versailles neemt Jérôme Guéry deel aan zijn tweede Olympische Spelen met de Holsteinse hengst Quel Homme, die na een lange herstelperiode op 18-jarige leeftijd weer klaar is voor de Spelen.

Bron: Grand Prix Info/Horses.nl