Ridland blijft tot aan Olympische Spelen 2028 chef d’equipe van Amerika

Robert Ridland blijft tot en met de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles chef d'equipe en technisch adviseur van het Amerikaanse springteam. Dit heeft de de Amerikaanse federatie USEF na een evaluatie van de periode tot en met de Spelen van Parijs laten weten.

“Gedurende mijn tijd bij het Amerikaanse springprogramma, hebben onze teams en combinaties geweldige resultaten behaald op kampioenschappen”, reageert Ridland. “Het is belangrijk dat we dit de komende vier jaar vasthouden.”

Twee keer Olympisch teamzilver

Op de laatste twee Olympische Spelen, die van Tokio en Parijs, behaalden de Verenigde Staten de zilveren teammedaille. Ridland: “Ik ben erg trots op de ontwikkeling en groei die we in onze programma’s hebben gezien en ik ben vastbesloten om dat succes de komende vier jaar voort te zetten als we op weg zijn naar de Olympische Spelen van 2028.”

