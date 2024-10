Speciaal dossier Olympische Spelen in Paardenkrant

De Olympische Spelen staan voor de deur! Aanstaand weekend trappen de eventingruiters af en daarna staan de dressuur en het springen op het programma. Daarom in de Paardenkrant van deze week een speciaal dossier dat helemaal in het teken staat van Parijs 2024, met onder meer de Nederlandse teams uitgelicht.

Hans Peter Minderhoud: ‘Het had een beetje tijd nodig’

“Veel mensen denken dat wij eind maart tegen elkaar hebben gezegd: ‘Hey, zullen we van de zomer naar Parijs gaan? Ja, laten we eens iets gaan doen’. Zo was het echt niet.” Aan het woord is Hans Peter Minderhoud, die met Glock’s Toto Jr. het team voor de Olympische Spelen gehaald heeft. Glock-collega Edward Gal gaat met Glock’s Total US als meereizend reserve naar Parijs. Hoe verliep de Road to Paris voor Minderhoud en hoe is het voor de mannen die jarenlang als aanvoerders naar kampioenschappen gingen, nu als derde en vierde man opgesteld te zijn? De Paardenkrant sprak met Hans Peter Minderhoud.

Raf Kooremans met een positief gevoel aan de start

Aangescherpte FEI-regels zorgden ervoor dat eventer Raf Kooremans en zijn Crossborder Radar Love (v. Diarado) een bijna onmogelijke to do-lijst hadden de afgelopen weken. Vooraf dacht de voor Nederland uitkomende Belg dat het niet mogelijk was, maar het enthousiasme van eigenaresse Jeanine Steentjes zorgde ervoor dat ze er toch vol voor gingen. Met het gewenste resultaat: komend weekend staan Kooremans en ‘David’ aan de start in Versailles.

Hoe de weg naar Parijs verliep voor Raf Kooremans? Lees het in de Paardenkrant van deze week.

Olympisch springjurylid Harry Braspenning: ‘Het moet liefde van beide kanten zijn’

De 71-jarige Harry Braspenning zal op de Olympische Spelen deel uitmaken van de springjury. De in Brabant woonachtige paardenliefhebber zal zijn zeer ruime ervaring als parcoursbouwer en jurylid aanwenden om de springwedstrijden in Parijs goed te laten verlopen. “Een concours is voor mij geslaagd als de paarden gezond naar huis gaan en we kunnen terugkijken op een week mooie sport.”

Hoe Braspenning het tot de Olympische Spelen schopte en wat zijn taken als springjurylid daar zullen zijn, staat in de Paardenkrant van deze week.

Twee in Nederland gefokte Quality Time TN’s op de Spelen

Achter twee in Nederland gefokte springpaarden met dezelfde vader die we zeer binnenkort in actie zien op de Olympische Spelen in Parijs gaan bijzondere verhalen schuil. In het verhaal van zowel Galaxy HM (Quality Time TN x Crawford, ruiter Robin Muhr) als dat van Issem (Quality Time TN x Clinton, onder Adam Grzegorzewski) speelde Henk Mentink een rol.

Lees het interview met Henk Mentink in de Olympische Spelen-special van de Paardenkrant.

Flynn FRH: een antilope tussen giraffes

Met de in Hannover gefokte Flynn FRH (Fahrenheit x Sir Donnerhall I) was Flore De Winne (29) de eerste Belgische die boven de 80% scoorde in een Grand Prix-Kür. Op het EK Dressuur in Riesenbeck droeg het duo bij aan het behalen van het Parijsticket en nu gaat de combinatie ook daadwerkelijk naar Parijs. Flynn kwam bij De Winne terecht via Kees van den Oetelaar. De Paardenkrant sprak met betrokkenen over zijn weg naar de top.

Lees het spoor terug van Flynn in de Paardenkrant van deze week.

Het sprookjesverhaal van Julio Mendoza Loor en Jewel’s Goldstrike

Wie de Ecuadoriaan Julio Mendoza Loor met zijn KWPN’er Jewel’s Goldstrike (v. Bretton Woods) heeft zien rijden op CHIO Rotterdam of CHIO Aken, zal met een glimlach aan die ritten terugdenken. Met zijn startplaats op de Olympische Spelen in Parijs (eerste Ecuadoriaan in de dressuur) en de winst op CHIO Aken (eerste Zuid-Amerikaanse winst) heeft hij al geschiedenis geschreven, maar nog specialer is de geschiedenis van de man zelf. Een geschiedenis die laat zien dat alles mogelijk is als je er hard voor werkt.

In de Paardenkrant van deze week vertelt de Zuid-Amerikaanse ruiter hoe hij alles verkocht om naar de VS te kunnen verhuizen.

In beeld: de Spelen van Parijs in aantocht

De voorbereidingen van de Olympische Spelen van 2024 zijn in Frankrijk al een poos aan de gang. Naast de enorme taak van het organiseren van de wedstrijden zelf komt er een hoop bij kijken; het realiseren van een olympisch dorp bijvoorbeeld. Ook zijn er logo’s, mascottes en medailles speciaal voor Parijs 2024 ontworpen.

In de Olympische Spelen-special van de Paardenkrant een fotopagina met beelden van de aanloop naar Parijs.

HorsesTV over Olympische Spelen

Tip: Kijk ook de nieuwste aflevering van HorsesTV, over de Olympische Spelen in Parijs, de toekomst van de paardensport en hoe paardenwelzijn daarbij een cruciale rol speelt. Met aan tafel bij presentator Dirk Willem Rosie: tv-bekendheid en Lichte Tour-amazone Britt Dekker, Olympisch amazone Imke Schellekens-Bartels en Cameron Nijhof, die met Team Nijhof eigenaar is van OS-paard Grandorado. Bekijk de aflevering snel als Paardenkrant- of Horses Premium-lid of koop ‘m in onze webshop.