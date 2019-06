Tokyo-formats met drie teamruiters worden getest dit jaar

In 2016 was er een hoop te doen over de nieuwe formats voor de Olympische Spelen. Vooral de grote hippische naties – waaronder Nederland – waren er geen voorstander van om een teamruiter 'in te leveren' ten behoeve van de mondialisering van de sport. Toch ging in 2017 bij het IOC de kogel door de kerk: drie ruiters per land, in alle Olympische disciplines en de paradressuur. De veranderingen komen nu weer in de belangstelling te staan omdat de FEI de formats aan het testen is.

Afgelopen weekend werd in het Italiaanse Pratoni del Vivaro in de FEI Nations Cup eventing gewerkt met het Olympische format, waarbij dus in principe wordt gewerkt met teams van drie ruiters zonder wegstreepresultaat. Een land kan wel een reserveruiter inzetten, maar moet daar 20 strafpunten voor betalen. Nederland maakte in Italië gebruik van deze regeling en liet Merel Blom Willemina van der Goes-Petter vervangen. In FEI Nations Cup-finale in Boekelo wordt er dit jaar ook gewerkt met het nieuwe Olympische format.

Test bij dressuurjeugd en springjeugd in Hagen

In de dressuur gaat er nog meer veranderen. De Grand Prix wordt in groepen (op basis van FEI-ranglijst) over twee dagen verreden en geldt als de individuele- (beste twee per groep mogen door naar kür, aangevuld met de zes best scorende ruiters) en teamkwalificatie (beste acht teams naar Spécial). De Grand Prix Spécial (op muziek) is de teamwedstrijd. Het groepenformat wordt getest bij de young riders in Hagen. In Hagen wordt bij het springen in de landenwedstrijd voor young riders ook gewerkt met het nieuwe Olympische format.

De veranderde formats op rij

Horses.nl heeft de veranderingen in de formats nog weer even op rij gezet.

Springen:

Teams van drie combinaties per land, plus een reservecombinatie, geen schrapresultaat;

Twintig teams (60 combinaties);

Vijftien individuele startplekken voor landen die zich niet gekwalificeerd hebben met een team (maximaal één combinatie per land);

De individuele wedstrijd vindt plaats voor de teamwedstrijd;

De exacte straf voor iedere combinatie die wordt geëlimineerd, of om welke reden dan ook wordt uitgesloten, wordt opgenomen in de Olympische regels.

Dressuur:

Teams van drie combinaties per land, plus een reservecombinatie, geen schrapresultaat;

Ieder rechtstreeks gekwalificeerd team kan een reservecombinatie of -paard meebrengen;

Eén ruiter per land die niet vertegenwoordigd wordt door een gekwalificeerd team (geen samengestelde teams);

De teammedailles worden bepaald door de resultaten van de Grand Prix Special (niet langer een combinatie van de Grand Prix en de Grand Prix Special);

Introductie nieuw systeem, inclusief ‘lucky losers’ voor de Grand Prix: er komen na de Grand Prix achttien combinaties in aanmerking voor de Grand Prix Freestyle (beste twee van iedere 6 heats, plus de volgende zes met het beste algemene resultaat);

De beste acht teams (24 combinaties) in de Grand Prix plaatsen zich voor de Grand Prix Special;

Introductie nieuw systeem voor de startvolgorde in de Grand Prix;

Grand Prix Special op muziek, zonder beoordeling muziek (alleen technisch).

Eventing:

Teams van drie combinaties per land, plus een reservecombinatie, geen schrapresultaat;

Er wordt per team een reservecombinatie toegestaan. De reservecombinatie is een belangrijk onderdeel van het voorstel met het oog op paardenwelzijn. Als een reservecombinatie wordt vervangen, resulteert dat in strafpunten voor het team. De exacte straf wordt opgenomen in de Olympisch regels.

Maximaal twee deelnemende combinaties per land zonder team;

De volgorde van de wedstrijdonderdelen blijven hetzelfde: dressuur, cross-country, springen (team), springen (individueel);

Olympische eventing gebeurt over drie dagen, dressuur op een dag;

Het technische niveau van de drie onderdelen wordt omschreven als ‘Olympisch niveau’: dressuur en springen 4*, cross-country met een optimale tijd van tien minuten, 45 sprongen en 3* technisch niveau;

Kwalificatie van de combinaties moet op hetzelfde technische niveau van de cross-country gebeuren, om zeker te zijn van de uitvoering van de aanbevelingen van de ‘FEI Independent Audit’ in eventing;

Voor de teamkwalificatie geldt: als een combinatie een onderdeel niet afmaakt, kan de combinatie wel deelnemen aan het volgende onderdeel, mits het paard goed door de veterinaire keuring komt;

Voor de teamkwalificatie geldt: de strafpunten voor het niet afmaken van een wedstrijdonderdeel (om welke reden dan ook) zijn: dressuur = 100 strafpunten, cross-country = 150 strafpunten en springen = 100 strafpunten;

De regels voor de individuele wedstrijd blijven ongewijzigd.

Para-dressuur:

Teams van drie combinaties per land, plus een reservecombinatie, geen schrapresultaat;

Ieder rechtstreeks gekwalificeerd team heeft recht op vier individueel deelnemende combinaties, waarvan er (na het individuele kampioenschap) drie worden aangewezen voor de teamwedstrijden;

Maximaal twee combinaties per land zonder team;

Het teammedailles worden bepaald door de Team Test (niet langer een combinaties van de Team Test en Individuele Test);

De beste acht combinaties per Grade plaatsen zich voor de Kür op muziek;

Volgorde van de tetst: Individuele Championship Test, Team Test, Kür op muziek;

Team Test wordt op muziek verreden.

