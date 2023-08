Glock’s Toto Jr. met 14 nakomelingen hoofdleverancier Pavo Cup

De Pavo Cup-voorselecties zijn achter de rug en dat betekent dat richting de halve finales de balans kan worden opgemaakt. De KWPN-goedgekeurde Glock’s Toto Jr. (Totilas uit Desperada van Desperados, fokker Schmidt uit Naumburg) levert maar liefst veertien paarden die zich via de voorselectie voor de finale hebben gekwalificeerd.

Secret (v. Seuzan), die verleden jaar in Nashville SW al de Pavo Cup-winnaar bracht, levert dit jaar vijf nakomelingen die we in de halve finale zien. Toch is het ook dit jaar weer traditiegetrouw het Vivaldi-bloed dat sterk vertegenwoordigd is in de Pavo Cup. De inmiddels 21-jarige hengst staat zelf twee keer te boek als vader, hij draagt in aantallen het stokje over aan zijn zonen en kleinzonen.

Vivaldi-nakomelingen en Grand Prix-hengsten

De KWPN-erkende Vitalis (Vivaldi x D-Day) brengt zeven nakomelingen die zich via de voorselecties hebben gekwalificeerd. Zijn halfbroers Desperado (Vivaldi x Havidoff), Dream Boy (Vivaldi x Ferro) en Ferdinand (Vivaldi x Havidoff) zijn ieder goed voor vier paarden in de halve finale, net als zijn kleinzoon Incognito. De uit een Vivaldi-moeder komende Indian Rock (Apache x Vivaldi) brengt drie nazaten in.

Grand Prix-hengsten

De KWPN-erkende Grand Prix-hengst Double Dutch (v. Johnson) is dit jaar goed voor drie nakomelingen die in de voorselecties opvielen. Hetzelfde geldt ook voor de Grand Prix-hengst For Romance (v. Fuerst Romancier).

Drie keer 88 punten

146 vierjarige dressuurpaarden liepen mee in de voorselecties. Drie vierjarige paarden waren goed voor 88 punten, dat zijn VSN-winnaar Oliver R Tambo (v.J ust Wimphof), met Mercedes Verweij, Ohjay (v. Escamillo), met Marije de Lange en Secret-dochter Oxxi_Lena met Annemijn Boogaard. De ondergrens voor deelname aan de halve finale ligt dit jaar op 78 punten.

Hoogste score voor Nanny Mc Phee

Van de 96 deelenemende vijfjarigen ging Nanny Mc Phee naar de hoogste score. Met haar fokker Judith Ribbels verkreeg de Vitalis-dochter 90 punten. De ondergrens voor deelname aan de halve finale ligt bij de vijfjarigen op 77 punten. De zesjarige Myeline (v. Dream Boy) ging met haar fokker Veronique Roerink naar 89 punten. Van de 36 paarden die aan de voorselecties deelnamen, zijn er 20 startgerechtigd tijdens de halve finale. De ondergrens voor deelname in Ermelo ligt in deze leeftijdscategorie op 77 punten.

